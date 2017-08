Matka

Makumatkamuisto on paras tuliainen – italialaisella lentokentällä tosin uhattiin, että ylipainomaksuista ei se

S öin

Tätä aistien voimaa

Lähtiessämme

Kirjoittaja on matkailuun, ruokaan, juomaan ja yrjöttäviin keittiöihin erikoistunut toimittaja, tv-tuottaja ja tietokirjailija.