Kotimuseoharrastus on yllättävän suosittua Suomessa – Kuismat esittelevät vanhoja esineitä vilja-aitassaan

Kiinnostavia taiteilijakoteja ja museoita

Wolkoffin talo, Lappeenranta

http://lappeenranta.fi/fi/Palvelut/Kulttuuri-ja-liikunta/Museot/Wolkoffin-talomuseo

Heiskan taiteilijakoti, Jyväskylä

http://jyvaskyla.fi/keskisuomenmuseo/museot/heiskan_taiteilijakoti

Länsi-Uudenmaan sairaalamuseo, Raasepori

http://www.lansiuudenmaanmuseot.fi/

Lönnströmin kotimuseo, Rauma

http://www.lonnstrominmuseot.fi/kotimuseo