Matka

Stereotypiat oikeasta miehekkyydestä istuvat tiukassa ympäri maailmaa

Tapasin

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Ruotsalaismiehiä

Ihmisen mieli

kerran Intiassa nuoren turistin, joka oli häkeltynyt nähtyään rannalla paikallisia miespareja kävelemässä käsi kädessä.”En tiennyt, että täällä on noin paljon homoja”, nuorukainen ihmetteli.Kerroin, että keltanokka oli erehtynyt. Vaikka miesten ja naisten väliset julkiset hellyydenosoitukset ovat Intiassa tabu, miehet monesti korostavat hyvää ystävyyttään kävelemällä käsikkäin tai kaulakkain – siinä ei katsota olevan mitään sek­suaalista.”Oli miten oli, onhan ne tosi neitimäisiä”, matkailija jatkoi ihmettelyään.Stereotypiat ainoasta ja oikeasta miehekkyydestä vaihtelevat ympäri maailman, mutta istuvat kaikkialla tiukassa.on Suomessa pidetty homoina tai tyttömäisinä jopa siinä määrin, että monelle suomalaiselle lätkäfanille tulee Beatlesin Yellow Submarinesta välittömästi mieleen vaihtoehtoinen sanoitus ”Mats Sundin är homosexuell”.Niinpä huvituinkin suuresti, kun kuuntelin saman vanhan levyn toista puolta tallinnalaisen yleisen saunan tupakkahuoneessa. Virolainen rakennusmies avautui suu vaahdossa ”suomalaisista hinteistä” ja argumentit olivat tuttuja nuoruuteni ruotsalaiskammosta: deodorantin käyttö, hiusten lakkaus, vaatteilla koreilu, ämmien pillin mukaan hyppiminen…Kaikkialla maailmassa näitä muukalaisten sukupuolittamisharhoja riittää. Ranskalaisia pitävät naismaisina niin monet britit kuin saksalaisetkin ja kreikkalaismiehet ovat homon maineessa pitkin Välimerta (ilmeisesti antiikin filosofien homoseksuaalisuuspohdintojen ja vapaamielisten lomasaarten vuoksi).on kaikkialla lokeroiva, mutta luonto ei ole ahdasmielinen. Kaikki ihmiset eivät yksinkertaisesti voi sopia perinteisiin sukupuolilokeroihin.Tutkijoiden käsityksen mukaan sukupuolten ja seksuaalisuuden kirjo on hyvin samankaltainen missä päin maailmaa tahansa – ja se on laajempi kuin yleensä ymmärretään.Silti perinteiset, kiveen hakatut sukupuoliroolit ovat tukevasti läsnä useimmissa maailman osissa, joissa olen matkustanut. Asenteet muuttuvat ja vapautuvat, mutta hitaasti: niin monille ihmisille vanhat roolit tuovat turvaa ja helpottavat elämää. Siksi ahdasmielisemmille on oltava armollinen.Onneksi Suomessa turhanpäiväinenäijäily ja homokammoilu vähentyvät vuosi vuodelta, kun nuoret sukupolvet ymmärtävät ottaa sukupuoliroolit rennommin.