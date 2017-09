Matka

Automatka Côte d’Azurilla vie herkkutoreille, taidemuseoihin ja vuonoristeilylle

Vuokra-auto

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

1 Avenue Ephrussi de ­Rothschild, 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Akvaarion kautta ankanpaistille

Monacon merimuseo: Avenue Saint-Martin, 98000 Monaco Musée Matisse: 164 Avenue des Arènes de Cimiez, 06000 Nice Musée Marc Chagall: 36 Avenue Dr Ménard, 06000 Nice MOMAC: Place Yves Klein, 06000 Nice Comptoir du Marché: 8 Rue du Marché, 06000 Nice Acchiardo: 38 Rue Droite, 06300 Nice

Renoirin puutarhassa

Musée Renoir: 19 Chemin des Collettes, 06800 Cagnes-sur-Mer

Antibesin linnan herra

Musée Picasso: Place Mariejol, 06600 Antibes Marché provençal: 1828 Cours Masséna, 06600 Antibes

Saint-Tropez’n silmäätekevät

L’Olive: 9 Rue Aire du Chemin, 83990 Saint-Tropez

Satumaisten vuonojen Cassis