Matka

Meidän kaikkien kannattaisi seurata reissuillamme tarkemmin, mitä riksakuskit älypuhelimillaan tekevät

Matkapuhelin

Muistan ylpeyden

Olisi kiinnostavaa

Miettikää!

oli minusta aikoinaan rivo nimi kännykälle. Juuri matkallahan sitä oli pidettävä suljettuna: niin kallista suomalaisen liittymän käyttö ulkomailla oli vielä vuosituhannen vaihteessa.Kaikki muuttui 2000-luvulla, kun edullisia paikallisia prepaid-liittymiä alkoi saada jopa kehittyneiden maiden ulkopuolella. Yhteydenpito Suomeen ja asioiden hoito kohteessa helpottuivat huomattavasti.ja hellyyden, jolla intialainen riksakuski piteli ensimmäistä kännykkäänsä, pientä nokialaista. Hän kehui keikkojen lisääntyneen, kun kantikset soittelivat. Elämänlaatukin koheni, kun pitkien työpäivien aikana saattoi pitää perheeseen yhteyttä.Afrikassa matkaajan yllätti se, miten sujuvasti mobiilimaksaminen sujui aikana, jolloin Suomessa siitä vasta haaveiltiin. Olematon pankkijärjestelmä voitiin unohtaa sujuvasti uudella teknologialla.Olemme rikastuneet yli 25 vuotta aivan tolkuttomasti. Maailman bruttokansantuote on kolminkertaistunut vuodesta 1990. Äärimmäinen köyhyys on ­puolitettu.tietää, miten suuri vaikutus matkapuhelimilla – tai oikeastaan verkon kattavuudella – on tähän myönteiseen kehitykseen.Sillä verkottumista olemme harrastaneet koko olemassaolomme. Yli 10 000 vuotta verkkomme on ulottunut kaikkiin maanosiin. Saman verkon avulla on maailmaan levitetty kaikki ihmiskunnan isot innovaatiot ja teknologiat pyörästä lukutaitoon – ja ideologiat kristinuskosta marxismiin. Mutta matkapuhelinten myötä verkosta tuli ensi kertaa aidosti globaali.Nyt riksakuskien puhelimissaon internet. Moni Piilaakson vaikuttaja uskoo, että tulevan kolmen vuoden aikana internetiin tulee kolme miljardia uutta käyttäjää – siis käytännössä koko maailma tulee olemaan samassa verkossa.Kolme miljardia afrikkalaista, aasialaista ja latinalaisamerikkalaista ensimmäistä kertaa googlaamassa, trollaamassa tai pornovideoille masturboimassa – mutta myös ensimmäisillä nettiostoksillaan, 3D-tulostamassa taikka kauppaa käymässä.Ennustetaan, että uuden verkon myötä kohtaamme ennennäkemättömän yrittäjyyden, innovaatioiden ja globaalin kilpailun aallon, joka voi syöttää maailman talouteen biljoonia dollareita ja euroja.Tulevilla reissuilla meidän kaikkien kannattaisi seurata tarkemmin, mitä riksakuskit älypuhelimillaan tekevät.