Kreikan länsirannikon Parga on konstailematon kohde rauhallisesta iltaelämästä ja luonnossa reippailusta pitävälle lomailijalle

Kreikan länsirannikon Parga on konstailematon kohde rauhallisesta iltaelämästä ja luonnossa reippailusta pitävälle.

Venetaksi vie rannalle

Kirkolle uiden

Paikalliset ovat lapsirakkaita

Autoillen lähikyliin

Styx-virta ja kuolleiden oraakkeli

Oliivilehtojen halki Anthoussaan

katsoo melkein mistä suunnasta vain, Pargan panoraamaa hallitsee korkealle kukkulalle rakennettu linnoitus. Sen alapuolella kapeat ostoskadut, pienet tavernat ja kahvilat kuhisevat ihmisiä. Ja kissoja.Mopon pärinä ja grillattujen lihavartaiden tuoksut eivät tänne asti yletä.Linnoitus on melko lailla rapistunut, mutta näkymät kaupungin kattojen yli ja lahdenpoukaman pikkusaariin ovat kauniit. Alun perin linnoituksen rakensivat paikalliset 1000-luvulla suojamaan kaupunkia merirosvoilta ja turkkilaisilta.Vuosisatojen ajan valloittajat vuoroin tuhosivat ja rakensivat linnoitusta omien tarpeidensa ja arkkitehtonisten mieltymystensä mukaan.1500-luvulla rakennuspuuhia johtivat venetsialaiset, joiden mukaan linnoitusta nykyisin kutsutaan.Polkuja pitkin pääsee tutustumaan raunioihin, mutta se vaatii varovaisuutta ja paikoittain uhkarohkeuttakin – turvakaiteet ovat melko olemattomat. Kannattaa kuitenkin kavuta kahvilalle saakka ja näköaloja ihailemaan.Pikkukaupungin kapeilla kujilla riittää jyrkkiä portaita ja valkoiseksi rapattuja seiniä värikkäine ikkunaluukkuineen. Pargassa on vaikea liikkua lastenrattailla tai pyörätuolilla, sillä seutu on vuoristoista, ja korkeuserot ovat melkoiset.Kannattaa ottaa mukaan muutama pari mukavia jalkineita. Askeleita kertyy paljon pitkin päivää, vaikka välimatkat ovat kohtuullisia.Kaupungin sisäistä julkista liikennettä ei ole – ainakaan teillä. Vesitaksit liikennöivät satamasta säännöllisesti Valtoksen ja Lichnoksen rannoille ja pyynnöstä myös muualle.Valtokselle veneilee muutamassa minuutissa, ja yksisuuntainen matka maksaa kaksi euroa. Lichnokselle menopaluu maksaa yhdeksän euroa. Reilun vartin kestävällä matkalla pääsee ihailemaan jykeviä kalliomuodostelmia ja luolia.”This is jurassic!” kommentoi brittirouva ihastuksissaan nähdessään kalliot.Molemmilla rannoilla on ravintoloita ja kahviloita ja mahdollisuus vuokrata rantatuolit aurinkovarjoineen.Aivan keskustan liepeillä on lisäksi kaksi rantaa, Kryoneri ja pienempi ­Piso Kryoneri.Valtos-rannalta kannattaa tehdä kävelyretki Panagia Vlacherna -luostarin ja -kirkon raunioille kukkulan laelle. Maamerkkinä toimii vielä pystyssä oleva kellotorni.Matka näyttää huomattavasti pidemmältä, mutta se taittuu vartissa. Paikka on edelleen käytössä uudesta pyhätöstä ja vanhan raunioihin tuoduista kukista ja ikoneista päätellen. Silti raunioilla tunnelma on hieman surullinen.Ei kannata pelästyä, jos vaellusseuraksi ilmaantuu rannalla käyskentelevä koira. Ne ovat kilttejä ja turkin kunnosta päätellen paikallisten vapaana juoksentelevia lemmikkejä, eivät kulkukoiria.Sataman rantakadun ravintoloissa on jonkin verran kalliimpaa kuin parin korttelin päässä, mutta näköala Panagían kirkkosaarelle on kuin postikortista.Ja mikäs siinä, terassilla kelpaa kyllä istua, kun edessä on kylmä paikallinen olut ja taatusti tuoreista raaka-aineista koottu kreikkalainen salaatti.Raikas merituuli tuo helpotusta hellepäivään. Saarelle on lyhyt uintimatka, veden ollessa erityisen matalalla sinne voi myös kävellä. Taksiveneenkin voi tilata.Pargasta järjestetään retkiä lähisaarille Paxokselle ja Antipaxokselle, Korfullekin pääsee.Jos haluaa säästää kympin, kannattaa retket varata vasta paikan päältä, ei etukäteen matkanjärjestäjien kautta.Turismi on seudun tärkein tulonlähde. Matkaesitteiden hehkutukset siitä, miten Pargassa pääsee tutustumaan aitoon kreikkalaiseen ”elämänmenoon” eivät täysin vastaa luvattua. Toisaalta tavallinen arki tarkoittaa monelle kreikkalaiselle usein turismin parissa työskentelyä ja pitkiä päiviä ravintoloissa tai bussin ratissa.Paikalliset ihmiset ovat ystävällisiä. Lapsiin suhtaudutaan uteliaasti ja tuttavallisesti. Hymyilevä nainen poimii puutarhastaan kirsikoita ja viittilöi meitä lähemmäs. Yhteistä kieltä ei ole, mutta kohtaaminen on hyväntuulinen ja puhettakin piisaa. Kaupassa neljävuotias saa mukaansa toffeepatukan ja leipomossa piiraan. Paikallisten vanhusten kanssa on helppo päästä juttusille, jos osaa hieman saksaa. Moni heistä kertoo työskennelleensä aikoinaan 60-luvulla Saksassa.Pargan kaupunkikuvassa on paljon matkamuistomyymälöitä, minimarketteja ja ravintoloita. Hyvälaatuista ja kohtuuhintaista kreikkalaista designiakin on tarjolla. Kivijalkakaupoissa myydään muun muassa vaatteita, laukkuja ja sandaaleja. Usein hinnoista voi tinkiä hiukkasen. Kuittia ei automaattisesti saa, ja myyjät suosivat käteistä korttimaksujen sijaan.”Tervetervegoddag”-tervehdyksiä kailottavia sisäänheittäjiä ei täällä tarvitse väistellä, eikä ruokalistoja ole suomennettu. Siistejä viinibaareja on useampia, mutta diskoja ja menomestoja ei juuri näy.Jos haluaa tarkkailla paikallisten elämää ja tutustua kreikkalaisiin, kannattaa vuokrata auto ja suunnata lähikyliin. Tiet ovat hyvässä kunnossa. Etukäteen ei välttämättä tarvitse päättää minne menee, kyliä on melko ti­heään ja lähes jokaisessa on jokin historiallinen maamerkki.Esimerkiksi pittoreski Margariti sijaitsee noin 10 kilometrin päässä Pargan kaupungista. Paikalliset nuoret ja vanhukset ovat kokoontuneet omiin kuppiloihinsa kylän keskusaukiolle. Laitamilla sijaitsevat minareetin ja vanhan linnoituksen rauniot. Ammoudian kylän hiekkaranta on mainio kohde rantapäivästä innostuvalle lapsiperheelle. Se on huomattavasti rauhallisempi ja matalampi kuin esimerkiksi Valtos. Acheron-joki laskee mereen Ammoudian kohdalla, ja kylästä pääsee kätevästi jokiristeilylle.Hieman kauempana Sivotassa on paljon hotelleja ja matkailupalveluja, mutta sinne vievä vuoristotie on hieno.Kuolleiden oraakkeli ja Haadeksen temppeli, Nekromanteion, saa mielikuvituksen hyrräämään. Antiikin aikana ihmiset matkustivat ja leiriytyivät tänne saadakseen yhteyden kuolleisiin sukulaisiinsa. Myöhemmin temppelin päälle on rakennettu kirkko ja maalaistalo. Viime vuosisadan puolivälissä tehtyjen arkeologisten kaivausten myötä nykyihmiselläkin on mahdollisuus laskeutua maan alle Manalan henkiä houkuttelemaan. Pimeän tunnelin tunnelma saa skeptikonkin ihokarvat nousemaan, mutta ehkä se johtuu vain viileydestäTemppelin alkuperästä on myöhemmin esitetty muitakin teorioita, mutta myös Kreikan kulttuuri- ja urheiluministeriön kotisivujen mukaan kyseessä on todellakin antiikin ajan kuuluisa kuolleiden oraakkeli.Vaikka Haadeksen maista onkin kyse, piisaa täällä elämää, ainakin ruohonjuuritasolla. Kannattaa varoa, ettei astu verkkaisesti vaeltelevien luonnonvaraisten kilpikonnien päälle.Nekromanteioniin ja läheisen Ephyran muinaisasutuksen raunioihin pääsee tutustumaan kahdeksan euron pääsymaksulla.Pienet polut mutkittelevat ­joen vartta, ja turkoosi vesi virtaa verkkaisesti pitkin matalaa uomaa. Acheron-joki eli antiikin mytologian Styx-virta on todella kaunis. Ei ole vaikea kuvitella, että aikoinaan mieltä on rauhoittanut ajatus sielunsa lipumisesta juuri näissä maisemissa. Varrella virran pääsee myös ratsastamaan ja kokeilemaan koskenlaskua ja vaijeriliukua. Metsässä patikointi joen rantoja pitkin ja välillä varpaita vilvoitellen on jo itsessään elämys. Vuorenrinteitä pitkin pääsee myös vaeltamaan.Pargasta joelle ja oraakkelille on noin 25 kilometrin matka. Perille pääsee kätevästi vuokra-autolla tai järjestetyillä retkillä.Pieni juna puksuttaa mäkeä ylös, ja näyttää siltä, että tästä modernista aasista veto voisi loppua koska tahansa. Sitkeästi se vain etenee. Kahden tunnin opastettu retki maksaa kahdeksan euroa, ja se sisältää tutustumisen seutua 1800-luvulla hallinneen Ali Pashan rakennuttamalle linnakkeelle ja pikapyrähdyksen Anthoussan kylässä.Mainio vaihtoehto on ottaa taksi Pargasta noin kuuden kilometrin päässä sijaitsevalle linnoitukselle ja ajoittaa matka tuntia, puolta ennen junan saapumista. Kyyti maksaa alle 15 euroa. Maisemat muureilta ovat hulppeat, vaikka itse linnoitus onkin sisältä jo osittain pelkkiä kivikasoja.Linnoitukselta on lyhyt matka Anthoussan kylään, jossa on rauhallisia kahviloita ja tavernoja. Kylästä pääsee patikoimaan takaisin Pargaan muun muassa Loukan vanhan vesimyllyn sekä kauniin vesiputouksen kautta. Polut kulkevat oliivilehtojen ja hedelmätarhojen halki. Alaspäin tuleminen on huomattavasti kevyempää kuin ylös kiipeäminen.Jos oliivilehdot saavat innostumaan oliivituotannosta, niin kannattaa vierailla Pargan keskustassa sijaitsevassa, nyt jo toimintansa lopettaneessa ­Paragaea-oliiviöljytehtaassa. Siellä järjestetään myös oliiviöljymaisteluja.