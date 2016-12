Lätkäurpoja etsimässä

Kolumnit

Jäähallille palaaminen vuosien tauon jälkeen pelotti. Siellähän on niitä lätkäurpoja. Palattava oli, koska poikani aloitti lätkän.



Myönnän, että ensimmäiset kuukaudet etsimällä etsin hallilta urpoja, mutten löytänyt. Valmentajakoulutuksessa puhuttiin lapsen onnellisuudesta ja korostettiin monipuolisen liikunnan, leikin, ilon ja riittävän levon merkitystä. Mukana oli jopa henkinen valmentaja.



Perinteisesti Helsingissä lupaavimmat pojat on revitty HIFK:hon ja Jokereihin ihan pieninä ja vanhemmat ovat kuskanneet heitä kaupungin ääristä Töölöön. Nykyään HIFK on sitä mieltä, että kannattaa pelata lähiseurassa tuttujen kavereiden kanssa ainakin yläkouluikäiseksi. Ideana on tukea ja kouluttaa pikkuseurojen valmentajia niin, että lapset saavat niissäkin riittävän hyvää valmennusta. Ei kuulosta kovin urpolta.



Viikonloppuna katsoin lasten kanssa telkkarista, kun Ilves ja HIFK kohtasivat Tampereen Sorsapuiston ulkojäällä. HIFK:n Joe Finley taklasi Ilveksen kiekotonta Markus Jokista päähän. Jokinen hoiperteli tokkuraisena koppiin. Tuomari ei antanut jäähyä, mutta Nelosen kommentaattori antoi vuolaat kehut. Taklauksesta seurasi tietysti tappelu, jota kommentaattori ylisti mahtavaksi jutuksi.



Pojat kysyivät, miksi pelissä saa taklata päähän ja tapella. Mitä siihen voi vastata? Nyrkiniskujen ja taklausten vaikutuksista aivoihin on puhuttu niin paljon, että Liigan päättäjätkin ovat varmasti kuulleet. Luultavasti lätkäpomot eivät kuitenkaan uskalla kitkeä vaarallista urpoilua, koska pelkäävät yleisön kaikkoavan. Pelin jälkeen poikani kaivoivat lätkähanskat esiin ja alkoivat takoa toisiaan turpaan. Kiitos! Liiga.com, sinne ne urpot menneet on!