Kirjoista tuli ongelmajätettä

Kirjoista on tullut viime vuosina ongelmajätettä. Vanhat kirjat eivät kelpaa mihinkään, kukaan ei halua niitä. Muutin hiljattain ja siivosin samalla kirjahyllyä. Rakastan kirjoja esineenä ja niitä tulee hankittua kirpputoreilta, antikvariaateista, alennusmyynnistä ja kirjamessuilta. Kirjahyllyyn on siis kertynyt hyllymetreittäin hyvää ja huonoa luettavaa.



Muuton yhteydessä kertyi viisi banaanilaatikollista kirjoja, joista halusin eroon. Ilmoitin Facebookissa, että nopein saa kirjat ilmaiseksi. Ilmoitin omalla seinällä ja kierrätysryhmissä. Ei vastausta. Lastasin kirjat autoon ja kiersin neljä kirpputoria. Eivät huolineen kirjoja edes ilmaiseksi. Laatikoissa oli sentään ihan laatukirjallisuutta Jari Tervosta Esko Valtaojaan.



1900-luvun loppupuolella kirjoa painettiin enemmän kuin koskaan. Ihmisten nurkat täyttyivät kirjoista. Vanhempien kirjahyllyt ja ullakot pursuivat kirjakerhojen kuukauden kirjoja ja keltaisen kirjaston laaturomaaneja. Kirjoja oli joka puolella niin paljon, että niiden rahallinen arvo alkoi laskea. Tuli kirjaähky ja sanasta tuli halpaa.



2000-luvulla kirjoista halutaan eroon sen sijaan, että hankitaan uusia. Kirjamyynti laskee kovaa vauhtia ja samaan aikaan vanhoja kirjoja päätyy paperinkeräykseen tonneittain. Antikvariaattien kulta-ajat ovat takanapäin.



Myös lukutottumukset vaikuttavat kirjojen menekkiin. Kirjojen sijaan luetaan tekstejä netistä. Mammuttimaiset tietosanakirjasarjat on korvattu Wikipedialla. E-kirjat tekevät Suomessa vasta tuloaan, mutta viimeistään ne tulevat tappamaan fyysisen kirjan.



Facebookissa äidinkielenopettaja Nurmijärveltä vastasi lopulta viestiini. Hän haki kirjalaatikot ja vei ne oppilailleen. He edustavat kenties viimeistä sukupolvea, jotka elävät painettujen kirjojen maailmassa.