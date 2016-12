Todellista talenttia?

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mitä vaaditaan kansainväliseen läpimurtoon ja Suomi-palkintoon? Lyhyehkö laululeiri, jossa ratsastetaan suosioon muiden artistien hiteillä spektaakkelimaisen show’n siivittämänä ja jonka taustalla toimii massan turvin jylläävä epäluotettavan oloinen rahakoneisto.



Näin toimii pitkälti myös valtavirtamusiikki. Laulajan ei tarvitse kuin tittelinsä mukaan laulaa (jos sitäkään), kun joku muu on jo hoitanut mm. laulujen kirjoittamisen ja sävellyksen. Missä on aito, uskottava ja monisyinen talentti tässä bisneksessä?



En väitä, että pinnalle pääseminen tai kilpailuolosuhteissa esiintyminen helppoa olisi. Kyllä siihen rohkeaa muuntautumiskykyä vaaditaan, että uskaltautuu tai pääsee lopulta miljoonayleisön eteen. Mutta antavatko laulukilpailut mahdollisuuden toteuttaa epätoivoista unelmaa tähteydestä, kun omat rahkeet eivät riitä?



Eivätkö esimerkiksi Nightwish, HIM ja Children of Bodom ole palkintojen arvoisia pikemminkin kuin yksittäiset tähdenlennot? Bändit, jotka ovat luovuudellaan, sitoutumisellaan, taidokkaalla laulunsävellyksellään ja mahtipontisilla esiintymisillään luoneet upean uran, vieneet Suomea maailmankartalle, niittäneet maailmanmainetta myymällä miljoonia albumeita ja kilpailleet brändillään satojen muiden bändien kanssa. Ei ole vielä Suomi-palkinnon kriteerit kasassa, laulukilpailuun siitä.



Onnea toki Aallolle, on hän taitava. Lukemattoman määrän laulukilpailuja koluttuaan hän on vihdoin saavuttanut kaikkien jakamattoman huomion, minkä eteen on tehnyt töitä koko ikänsä. Lisäksi ainakin jokunen britti tietää, mikä Suomi on. Seuraava askel kotirintamalla lienee Linnan juhlat?



Tämä syksy on ollut yhtä hyöky-Aaltoa, joten joukkoon mahtunee muutama vastarannan kiiski. Tulkitkaahan tämä kirjoitus siis valtavirtamusiikin ja laulukilpailujen kyseenalaistamisena, älkääkä hyökkäyksenä kuumimpaa vientituotettamme kohtaan.