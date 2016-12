Hyvinvointiwoltio

Kolumnit

Ruoanvälitysyritys Wolt ja mainostoimisto Bob the Robot toteuttivat joulun alla hienon tempauksen, jossa Woltin käyttäjät saivat lahjoittaa kännykkäsovelluksella jouluaterioita asunnottomille.



Alkuperäisenä tavoitteena oli saada kasaan sata jouluateraa, mutta tempaus meni jo suunnitteluvaiheessa pieleen. Aterioita lahjoitettiin nimittäin lopulta yli 10 000. Asiasta kertoi muun muassa Hesarin Nyt-liite.



Joulunaika on antamisen ja välittämisen aikaa. Aika on myös täynnä symboleja. Tähti, seimi, kuusi ja lahjat ovat yhteinen ideamme joulusta. Myös Woltin tapainen teknologia-start-up ja rappukäytävässä nukkuva asunnoton symboloivat jotain.



Suomessa hyvinvointia on perinteisesti tavoiteltu valtion aktiivisella osallistumisella. Rahat on kerätty veroina muun muassa yrityksiltä, ja yhteisestä potista on pyritty jakamaan kaikille tarvitseville. Tämä on auttanut monia, mutta asunnottomuuden ongelmaa se ei ole poistanut.



Nyt tutkijat puhuvat yhteiskunnan jakautumisesta ja arvojen koventumisesta. Hallitus tavoittelee kasvua, ja asunnottomuus onkin nyt Suomessa kasvussa.



Hyvinvointivaltion alasajoksi luonnehdittu kehitys kutsuu myös vapaaehtoisia ja yrityksiä osallistumaan. Yleensä meillä on vierastettu ideaa, jossa köyhät elävät rikkaiden armoilla.



Ruokakampanjan voi nähdä siis symboloivan, näkökulmasta riippuen, joko hyvinvointivaltion rappiota tai muutosta.



Kansanedustaja Anna Kontula (vas) puhui joulun Hesarissa auttamisesta ja auttamisen motiiveista. Hänen mukaansa auttajan ei pitäisi ottaa kunniaa teostaan, jotta auttajan motiivit pysyisivät puhtaina.



Auttamista pitää helpottaa, siitä pisteet kampanjalle. Kuitenkin, kun markkinaosuuksista kamppailevat yritykset jakavat Facebookissa kuvia ruokituista asunnottomista, on aika olla kriittinen.