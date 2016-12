Singulariteetti kolkuttelee ovella

Kolumnit

Puhelimeni kertoo, että olen tänään soittanut jalkapallovalmentajalle, papille, tutulle Espanjaan ja kaksi kertaa tädilleni Savonlinnaan. Eilen soitin autokorjaamoon ja tyttäreni ystävälle. Viikonloppuna lentoyhtiöön, joka on jo lopettanut toimintansa, sekä opiskelukaverille, jota en ole nähnyt vuosikymmeneen.



Aika aktiivista sosiaalisuutta näin introvertille ihmiselle. Paitsi etten oikeasti ole soittanut näihin numeroihin. Luuriin tuli ensin sellainen vika, että se vääntäytyi itsekseen ääniohjaukselle. Sitten se alkoi lupaa kysymättä soitella numeroihin, jotka se kaiveli kontakteistani jos en muistanut sulkea puhelinta.



Se oli sen verran kiusallista, että vehje oli pakko kesyttää ottamalla siltä sim-kortti pois. Silti se tekee lähestymisyrityksiään, tai yrittää tehdä, ymmärtämättä että on kastroitu.



Tätähän teknologian kanssa eläminen on. Takuuaika menee umpeen, laitteeseen ei saa enää päivityksiä ja pian ilmestyy merkillisiä vikoja – kuin “sattumalta”. Korjaaminen ei tietenkään kannata, joten käyttäjä pakotetaan vain ostamaan uusi.



Tai sitten tekoäly on ottanut vallan. Singulariteettihan on se teoreettinen taitekohta ihmisen ja teknologian yhteiselossa, jossa ihminen jää kakkosluokan matkustajaksi. Oletan siis, että puhelimeni “äly” on tulkinnut minun olevan teknologian käyttäjänä jälkeenjäänyt. Niinpä minua ei enää kuunnella. Olen antanut Sirille pikkusormen ja se on vienyt koko kännykän.



Ehkä valta ei olekaan enää meillä. En vain ole varma haluanko kotiini imurin, joka on minua älykkäämpi. Tai älyjääkaapin, joka tietää minua paremmin mihin vuorokaudenaikaan sopii syödä. Mutta sattumanvaraisesti soitteleva sovellus ei olekaan pöljä idea. Olen huono pitämään huolta sosiaalisista suhteista.



Haluaisin kuitenkin olla sovelluksen käyttäjä, ei niin että se käyttää minua ja puhelintani. Tai edes elää siinä uskossa, että minulla on yhä valta päättää. Jostakin.