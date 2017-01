Suomalainen mobiilikäyttäjä on hemmoteltu

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Internetistä tulee toisinaan palattua todellisuuteen, kun puhelimesta loppuu akku. Musiikin ja videoiden suoratoistopalveluilla tai somella itsensä ympäristöstään eristäneellä ihmisellä tulee kummallinen olo, kun ratikkamatkalla viihteestä vastaa lähinnä takapenkillä istuvien humalaisten sanailu.



Verkkolehdet eivät lataudu eikä työsähköpostiinkaan ei pääse. Siinähän tylsistyy.



Toisaalta sitä tajuaa olevansa hemmoteltu. Hollannissa pidin halpojen ja rajattomien mobiilidataliittymien puutetta lähes sivistymättömänä, ja Suomessakin odotan voivani käyttää puhelimen kautta nettiä niin paljon kuin haluan.



Suomalaiset ovat mobiilidatan käytössä maailman kärkeä. Spotifyit, netflixit ja muut nykyajan riemut raksuttavat puhelinten ja tablettien datalaskuria jo keskimäärin 7,2 gigatavua kuukaudessa, kertoo kansainvälisiä vertailuja tekevän Tefficientin tuore raportti. Muut kärkimaat, Etelä-Korea, Ruotsi, Itävalta ja Tanska, tulevat kaukana perässä kolmen ja neljän gigan tuntumassa.



Maailmalla mobiilidatan hinta perustuu yleensä käyttöön. Suomessa yleinen rajaton malli on yhä poikkeuksellinen.



Seitsemän gigaa on näkökulmasta riippuen joko paljon tai vähän. Määrällä lataa ehkä kolme HD-elokuvaa. Toisaalta sillä voi hoitaa käytännössä kaikki kepeämmät nettiasiointinsa moneen kertaan.



Itselleni se on vähän: mobiilidataa kului tammikuussa yhtenä vapaapäivänä peräti kolme gigaa. Käytän mobiilidataa myös kotona, enkä ole pitänyt kiinteää laajakaistayhteyttä vuosiin. Tietokoneet ja televisiot käyttävät näppärästi puhelimen verkkoyhteyttä.



Suomalaisen ja internetin yhteiselo tiivistyy. Mobiilidatan käyttö kasvaa jopa 70 prosenttia vuodessa, ja vauhti tuskin taittuu: lähitulevaisuutta mullistavat esimerkiksi 360-videoiden, lisätyn todellisuuden ja esineiden internetin yleistyminen.