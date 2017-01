Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Suomalaiset ovat saneet viime viikot seurata erään julkisuudessa viihtyneen vanhuksen edesottamuksia. Tämän vanhuksen liikkeistä on raportoitu jopa iltapäivälehtien lööppejä myöten. Myös suomalaiset julkisuudenhenkilöt ovat sen kommentoineet. Varsinkin vanhuksen suhdetta nuorempiin sukupolviin on kummasteltu. Kriittisimpien kommentoijien mukaan vanhus on jo parhaat päivänsä nähnyt.



Kohun ymmärtää kyllä, sillä tämän vanhuksen tuntevat kaikki. Minunkin vanhempani fanittivat sitä jo teini-ikäisinä 70-luvulla!



Puhun tietysti Suomen valtiosta, joka täyttää tänä vuonna 100 vuotta. Onnea!



No niin lopetan vitsailun vähäksi aikaa. Sitä paitsi eihän Suomi oikeasti ole edes vanha. Nykyisen Suomen peruskallio syntyi 2 000 miljoonaa vuotta sitten. Merkittävimmät kaupungit ovat vielä nuorempia. Niiden perusta, eli Etelä-Suomi, putkahti maailmaan noin 1 600 vuotta sitten. Suomi onkin säilynyt ikäisekseen nuorena.



Siitäkin huolimatta Suomi täyttää 100 vuotta. Mutta juhlia ei tarvita. Ikä on vain numero! Mitä sitten, että valtio on vanha? Saksakin on täyttänyt jo tuhat vuotta. Tämä siitäkin huolimatta, että se on ”paska maa”.



Suomi on kuitenkin pohjoismainen hyvinvointivaltio. Vaikka sitäkin ollaan purkamassa. Huutolaiseksi myymässä. Mutta ei auta itku talouden alamäessä. Tuurikin on vain Pohjanmaalla. Muiden pitää pärjätä taidolla. Ja kauppa se on mikä kannattaa. Mutta puretaanhan viimeiset vasta ensi vuonna, niin että tänä vuonna on vielä jäljellä jotain mitä juhlia.



No mutta, ei aleta vaatimattomiksi. Onhan Suomella muitakin numeroita kuin ikä. Esimerkiksi bruttokansantuote. Sillä numero se on miinusmerkkinenkin.



Tästä ja kaikesta muusta huolimatta onnea pian 75 vuotta täyttävälle Dannylle!