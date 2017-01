Digiloikan lisäksi tarvitaan lukuloikkaa

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Milloin olet viimeksi lukenut kokonaisen kirjan? Entä milloin viimeksi luit jollekulle ääneen?



Lasten ja nuorten lukutaito rapistuu Suomessa, eikä kaikkien aikuistenkaan lukemisaktiivisuudessa ole kehumista, mistä vuosi vuodelta laskeva kirjamyynti kertoo. Lukemista ei opita vain koulussa, vaan malli saadaan kotoa. Ne lapset, joille luetaan ääneen ja joiden kotona on paljon kirjoja, lukevat itsekin enemmän ja paremmin. Hyvä lukutaito taas siivittää koulumenestystä ja kantaa elämässä muutenkin.



Hallitus haluaa tuoda kouluihin digiloikan, jonka on tarkoitus parantaa oppimistuloksia ja innostaa uuden tekniikan käyttöön tuomalla se osaksi opetusta. Tämä on toki tärkeää, mutta digiajan tiedonhakutaidoista ei ole juuri hyötyä, jos ei ymmärrä lukemaansa. Vaikka tekstiä osataan teknisesti lukea, sisältöä ja erilaisia merkityksiä ei ymmärretä.



Nettiaikana lukemisesta on tullut silmäilevää ja valikoivaa. Kaunokirjallisuuden lukeminen opettaa ymmärtämään erilaisia tyylejä ja lukemaan pitkiä tekstejä ajatuksella.



Suomeen tarvitaan digiloikan sijaan lukuloikka. Kouluissa on panostettava luku-ilon löytämiseen. Lukeminen ei saa olla pakkopullaa, vaan jokaisella lapsella on oltava mahdollisuus löytää hyvän kirjan tuoma riemu. Luokissa tavoitteeksi voisi asettaa, että jokainen löytää kirjastosta kirjan, josta oikeasti pitää. Vanhemmat voivat ostaa kirjoja muutenkin kuin jouluna – löytöretki kirjakauppaan ja mahdollisuus valita mieleinen kirja ikiomaksi innostaa varmasti lukemaan.



Lapsille voi lukea ääneen vielä senkin jälkeen, kun he ovat oppineet itse lukemaan. Perheen yhteiset lukutuokiot tuovat arkeen niin usein kaivattuja rauhan ja yhdessäolon hetkiä, jotka mahdollistavat pakomatkat arjesta, taianomaisten seikkailujen kokemisen ja maailman avartumisen kotisohvalta käsin.