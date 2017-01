Aikuiset ovat nykyään aivan kuin teinejä

Kolumnit

Millaista on olla teini yhteiskunnassa, jossa vanhemmat tahtovat olla kuten nuorensa. Kaikilla on iPhone, kaikki katsovat samaa amerikkalaista nuorisoviihdettä popcornia natustellen leffassa, ja edes rokkia kuuntelemalla ei voi kapinoida vanhempiaan vastaan.



Isällä on takapuolesta lököttävät ja polvesta risaiset farkut kuten teinillä ja äidin ripset voittavat pituudessa teinin ripsenpituuden. Kaikki me ollaan ikiteinejä nappikuulokkeet korvissa ja tennarit jalassa. Mistä ilmestyy moraalinen etusormi, joka kieltää, jos itseä ei pysty kieltämään?



Onko teinin kasvattaminen pelkää vaarojen maalaamista ja pahojen paikkojen kertaamista. Seksi on vaarallista, siitä voi tulla raskaaksi ja kärsiä loppuelämän. Alkoholi tuhoaa elämän ja huumeita myydään joka kadunkulmassa. Festareilla vaarat on sijoitettu samaan paikkaan.



Vanhempi tahtoo suojella lastaan vaaroilta ja auttaa tekemään oikeita valintoja. Jos hän on itse tehnyt lähinnä vääriä valintoja puolison valinnan, päihteiden ja koulutuksen suhteen, niin millä oikeudella hän on vaatimassa lapseltaan. Voiko vanhempi vaatia kohteliaisuutta lapseltaan, jos itse on typerä, isoääninen öykkäri, joka istuu invalidien paikalle, huutaa kovaäänisesti kännykkäänsä ja mussuttaa kovaan ääneen suu täynnä ruokaa ja nauraa tyhmille ohjelmille.



Kasvatus paljastaa heti omat virheet, olemattoman itsekurin, kaksoismoraalin, joka tarkoittaa niiden asioiden kieltämistä muilta, minkä itselleen sallii. Jokainen vanhempi luultavasti tahtoisi olla hyvä, oikeudenmukainen ja reilu. Kaikilla itsekuri ja oma moraalinen selkäranka ja tunnetaidot riitä uskottavaan vanhempana oloon.



Täytyy olla vahva ego, että on valmis oppimaan virheistään ja pystyy myöntämään olevansa väärässä. Suuriegoinen on mielestään erehtymätön jumalhahmo ja pieniegoinen on piipittävä hissukka, joka pyytää olemassa oloaan anteeksi teiniltään.