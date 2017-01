Yhä harvempi nuori tahtoo mennä sekaisin

Kolumnit

Hmm, halvinta mahdollista valkoviiniä vai keskikaljaa ”litrasina”? Myös pirtua olisi tyrkyllä, mutta se epäilyttää. On perjantai, ja nuorisoseurantalolla veivataan jotain punkia muistuttavaa. Siellä on tyttöjäkin. Niin, ehkäpä sitä pirtua kuitenkin.



Yllä kerrottu voi tuntua sukellukselta Häräntappoaseen sivuille, mutta se tapahtui silloin, kun Tehosekoitin soi Jyrkissä. Otto Grundström lauloi, että ”kaikki nuoret tyypit tahtoo mennä sekaisin”. Likimain, ja keinot olivat monet – kuten lukuisilla ikäpolvilla samassa kohtaa teini-ikää aiemminkin.



Yhä harvemmat nuoret tyypit tahtovat mennä sekaisin, ilmenee ehkäisevän päihdetyön EHYT ry:n viime vuonna teettämästä Nuoret ja päihteet -tutkimuksesta. Sen mukaan 37 prosenttia 15–16-vuotiaista oli ollut humalassa joskus elämänsä aikana. Vielä kymmenen vuotta sitten osuus oli noin 50 prosenttia.



”Tämän päivän nuoret ovat hyvin erilaisia kuin nuoret vaikkapa 20 vuotta sitten”, arvioi EHYTin koulutussuunnittelija Mika Piipponen tiedotteessa viime viikolla.



Tutkimuksen mukaan mistään varsinaisesta raittiusaatteen noususta ei ole kyse, vaan juomisen tarve on yksinkertaisesti vähentynyt. Sosiaalisena päihteenä alkoholin parhaimpia puolia on luonnollisesti se, että humalassa voi luovia vapautuneesti eri tilanteissa. Kovin iso osa teineistä ei kuitenkaan enää pidä alkoholinkäyttöä tarpeellisena tai sopivana sosiaalisissa tilanteissa.



Muutosta selitetään muun muassa nuorten kasvamisella sosiaalisen median parissa. Some vähentää EHYTin havaintojen mukaan viinanjuontia myös siksi, että julkisen mokaamisen riski on nykypäivänä paljon suurempi. Vaikka ajat ja nuoret muuttuvat, niin jonkinlainen alkoholiin liittyvä pelko näyttäisi kuitenkin pysyvän. Oman terveyden ja kansanterveyden kannalta on tietysti parempi pelätä juhlimista kännissä kuin kännittä.