Miksi nauramme loukkaaville vitseille?

Toimittaja Ronja Salmi kirjoitti viime perjantaina Hesarin Nyt.fi-kolumnissaan tilanteesta, jossa Salmen miespuolinen kollega oli yllättäen lähestynyt tätä seksuaalissävytteisellä viestillä. Koska viestien luonne oli Salmelle täysi yllätys, hän reagoi yllättävään tilanteeseen nauramalla.



Salmi jäi kuitenkin pohtimaan reaktiotaan. Hän kirjottaa kolumnissaan: ”Ja miksi ihmeessä minä nauroin? Koska jos nyt ihan tarkkoja ollaan, viesti ei naurata ollenkaan. Se tuntuu ikävältä.”



Kanadalaissosiologi Erving Goffman tutki 1950-luvulla ihmisten välistä vuorovaikutusta arjen tilanteissa. Goffman meni työpaikoille, bisnestapaamisiin ja lautapeli-iltoihin selvittämään, millaisia sääntöjä me niissä noudatamme.



Ihmisten välistä kahdenkeskeistä kanssakäymistä Goffman nimittää kasvotyöksi. Hänen mukaansa kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa tärkeintä on vuorovaikutussuhteen jatkuminen. Me siedämme esimerkiksi työkaverilta huonoja vitsejä ja jopa urpoilua, kunhan sosiaalisesti vakiintunut suhde ei ala järkkyä. Se tarkoittaa sitä, että jos yksi töppää, pitää toisen rientää paikkaamaan.



Tämä siksi, että haluamme säilyttää omat kasvomme, mutta myös toisen ihmisen kasvojen menetys on meille kivuliasta.



Esimerkiksi Salmen tilanteessa olisi kaksi vaihtoehtoa: molempien kasvojen menetys tai tilanteen pelastaminen huumorilla. Goffmanin mukaan varsinkin huomaavaisen ihmisen kasvot velvoittavat muiden virheiden paikkaamista. Myös alainen nauraa herkästi pomon vitseille, koska kasvot.



Mitä tilanteessa pitäisi tehdä? Salmen ratkaisu oli kertoa viestien aiheuttamasta mielipahasta kollegalleen: pelastin sinut nauramalla, mutta tilanne oli silti ahdistava. Kömmähdys saatiin sovittua. Tämä on varmasti hyvä käytäntö vastaavissa tilanteissa.