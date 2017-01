Kaapista kannattaa tulla ulos

Kolumnit

Pääsin yhdeksän muun upean naisen kanssa Miss Plus Size 2017 -finaaliin 500 hakijan joukosta. En sijoittunut, mutta sain kokea jotakin ikimuistoista.



Tulin ulos kaapista.



On tiedetty, että lihavan on sosiaalisesti hyväksyttävämpää korostaa, että on ulkomuodostaan tietoinen ja ponnistelee jatkuvasti asian muuttamiseksi. Tämä on vain välitila ja pian jätän lihavan minäni häpeämään kaapin pohjalle.



Olin kaappiliikkuja. Kävin kuntosalilla ja treenasin, mutta koska olin edelleen lihava, en halunnut puhua siitä ääneen. Onhan niin, että kun lihava menee kuntosalille, hän käy korkeintaan ovella kääntymässä. Kahvilan ovella.



Olen kyllästynyt tähän. Olen kaunis, onnellinen, liikunnallinen, ahkera ja välittävä lihava ihminen. Vaaka ei ole tarpeeksi vahva punnitsemaan sekä minua että minussa olevaa vahvuutta ja itseluottamusta.



Tahtoisin jokaisen naisen lopettavan itseensä kohdistuvan vihapuheen. Katsomaan itseään peilistä hyväksyvästi ja lempeästi. Muistamaan, että haukkumalla itseäsi ääneen ystäviesi, työkavereidesi tai lastesi kuullen teet kaikille karhunpalveluksen.



Elämä on ihanaa ja elämisen arvoista myös silloin, kun et mahdu tavoitefarkkuihisi. Itseinho, itsensä piilottaminen ja häpeäminen ei kannusta ketään muutokseen. Kehon ollessa ystävä sitä myös haluaa kohdella paremmin.



Omaa kokoaan ei tarvitse perustella. Naiset eivät ole velvollisia selittelemään ulkonäköään hyväksyttävämmäksi. Raskauskilot, kilpirauhasen vajaatoiminta vai suhteeton rakkaus runebergintorttuihin? Et ole kenellekään selitystä velkaa.



Jos naiset heräisivät huomenna täydellisen tyytyväisinä itseensä, moni yritys menisi konkurssiin. Itsensä kehittämisellä ja itseensä panostamisella saa ihmeitä aikaan, mutta itseään rakastamalla saa vielä enemmän.