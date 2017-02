Lentoyhtiö varasti päivän elämästäni

Kolumnit

Helsingin Sanomat

Lentoyhtiö vei elämästäni kokonaisen päivän. Myöhästymisen takia kadonneet tunnit harmittivat, mutta eivät niin paljon kuin yhtiön leväperäinen suhtautuminen asiakkaidensa ajan haaskautumiseen.



Espanjalainen lentokenttä tuli odottelun aikana tutuksi. Sen sijaan lentoyhtiön työntekijät jäivät vieraiksi. Kukaan ei informoinut matkustajia siitä, mistä viivästys johtuu. Liioin ei kerrottu, milloin kotiin päästäisiin.



Matkan jälkeen viestintä jatkui kehnona. Kunnollista syytä pöyristyttävän pitkälle odottamiselle ei ikinä esitetty, mutta korporaation makuisessa pahoitteluviestissä kyllä muistettiin todeta, ettei korvauksia makseta.



Harva asia sapettaa niin paljon kuin maksetun palvelun kehnous. Tämä yhdistettynä ajan varastamiseen vieläpä kevyin mielin on liki sietämätöntä.



Virheellisen laskun setviminen kipale tolkulla jonotusmusiikkia soittavan puhelinpalvelun kautta saa minut nykyisin vaihtamaan palveluntarjoajaa. Karvas maku jää myös yhteistyökumppanista, jonka luona palaveri alkaa aina vartin myöhässä ja siitä bussilinjasta, joka ajaa joka ikinen päivä aikataulustaan jäljessä.



Yritysten lisäksi myös läheiset hukkaavat toistensa aikaa. Kuinka monta päivää sitä tuleekaan elämästään tuhlattua lasten vitkastelun takia. Ja kuinka monta tuntia on vuosien varrella istuttu kahviloissa kroonisesti aikataulujen kanssa kahnauksiin joutuvaa ystävää odotellen.



Läheisten paheisiin on kuitenkin helpompi suhtautua lempeästi kuin säästöjä asiakaspalvelun kustannuksella tai liian tiukoilla aikatauluilla hakevan yrityksen epäkohteliaaseen toimintakulttuuriin.



Aikaa verrataan usein rahaan, mikä on vähättelevää. Aika ei ole rahaa, se on rakkautta. Aikaansa antaa mieluusti niille, joista välittää. Liikeyrityksiltä sen sijaan haluan koko laskun euroissa.