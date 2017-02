Espoolaisuudesta ei saa vetävää brändiä

Kolumnit

”Espoossa paljon on funtsittavaa, mutta Espoossa ei sitä funtsia saa”, riimitteli edesmennyt Juice Leskinen kappaleessaan Espoosta päivää. Kertosäettä en nyt tohdi toistaa, vaikka sekin on hauska.



Espoosta lienee yhä olemassa mielikuva rikkaiden kaupunkina, vaikka länsimetron tulevien päätepysäkkien liepeillä jonotetaan leipää ja asioidaan sosiaalitoimistossa siinä missä Kalliossa ja Itä-Helsingissäkin. Espoolaisuudesta ei kuitenkaan saa brändiä, samalla tavoin kuin stadilaisuudesta. Stadilaisuutta voi hyödyntää vaikkapa urheiluseuran markkinoinnissa, mutta iskulause ”bulisti Espoolle” ei kuulostaisi yhtä vetävältä.



Muualla Suomessa Espoosta tullee mieleen lähinnä länsimetron kommellukset ja Bluesin vararikko, olkoonkin että joku Teemu Selänne on viettänyt lapsuuttaan lämien kiekkoa Kivenlahdessa. Mutta mitä muuta Espoo on? Asukasluvultaan Suomen toiseksi suurin kaupunki, ja pinta-alaltaan melkein saman kokoinen kuin Helsinki ja Vantaa yhteensä. Poliittisesti Espoo on kokoomuksen vahvaa aluetta, toiseksi suurimmaksi puolueeksi on tukevasti ankkuroitunut vihreät.



Kunnallisveroäyri on edelleen Helsinkiä pienempi, ja espoolainen erikoisuus on korkeasti koulutettujen työttömien määrä. Kuntavaalien alla voi pohtia, kuinka espoolaiset itse identifioituvat kaupunkiinsa. Ei joukkuetta SM-liigassa, ei juuri muutakaan pr:ää. Silti Espoo kasvaa tasaisesti ja asukasluku suurenee.



Länsimetron hyviä puolia lienee, että se helpottaa bussisumaa ja lisää kaupunkimaisuutta reittinsä varrelle. Tämä toivottavasti säästää pohjoisen Espoon luontoa lisärakentamiselta.



Espoo on suomalaisuuden ja monikulttuurisuuden sulatusuuni kuten Helsinkikin. Ainakin se on kehittämisen ja vaalimisen arvoinen.