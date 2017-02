Rajat auki lukemalla

Kolumnit

Helsingin Sanomat

Brittitoimittaja Ann Morgan alkoi potea huonoa omaatuntoa neljä vuotta sitten. Itseään sivistyneenä pitävä ihminen katseli kirjahyllyään ja totesi, että vaikka kirjojen määrä oli suuri, kirjailijakunta oli kovin rajoittunutta. Kaikki tekijät olivat joko Yhdysvalloista tai Britanniasta.



Jäljelle jäi tuolloin vuonna 2012 vielä 194 maata, joiden kirjallisuudesta hänellä ei ollut mitään käsitystä.



Hän päätti varata kokonaisen vuoden lukeakseen kirjan jokaisesta maailman maasta. Haaste oli melkoinen, koska kielitaito ei riittänyt muuhun kuin englanninkieliseen kirjallisuuteen. Alkoi vimmattu blogiprojekti, A Year Reading the World.



Lopulta Morgan kirjoitti kirjan kokemuksistaan, jotka käytännössä avasivat hänelle kokonaisen uuden ulottuvuuden.



Monille suomalaislukijoille Morganin lähtökohdat ovat perin vieraat, koska pienellä kielialueella on aina luettu käännöskirjallisuutta ja myös opittu lukemaan muilla kielillä. Kirjastoissa on helppo tehdä sukelluksia ajassa ja paikassa.



Mutta Morganin systemaattisuus herättää kysymyksen kaukaisista kulttuureista: Koska olet viimeksi lukenut kirjan fidziläiseltä, jamaikalaiselta, tai malilaiselta kirjailijalta? Tai edes kolkkansa kookkaimmista maista Intiasta, Japanista, Kiinasta, Etelä-Afrikasta, Brasiliasta, Argentiinasta?



On myös kovin helppoa pitäytyä tutuissa tekijöissä tai lukea vain dekkareita tai uutuuskirjoja. Miksi kokeilla uutta, kun omaan makuun sopivia tekstejä on enemmän kuin ehtii lukea ja arpomalla voi löytyä huonoa luettavaa?



Yksinkertainen vastaus on tietysti se, että vain etsimällä voi tehdä löytöjä. Sitä paitsi seikkailunhaluinen lukeminen on huomattavasti halvempi tapa tutustua maailmaan kuin matkustelu.



Morgan varmisteli laatua kyselemässä suosituksia paikallisilta kirjabloggareilta. Hänen valintansa Suomesta oli Arto Paasilinnan Jäniksen vuosi.