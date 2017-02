Murhaaja murhaa ja ketään ei kiinnosta

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hesari julkaisi 14.1. jutun Ruotsin katujen turvattomuudesta. Jutun otsikossa lainatun ruotsalaisen mukaan ”pahinta on, etteivät ihmiset puutu, kun he näkevät jotakin tapahtuvan”.



Yksi tunnetuin sivulliseen kohdistuneista väkivallanteoista on niin sanottu Kitty Genovesen murha vuodelta 1964. Tuntematon mies hyökkäsi Genovesen kimppuun aamuyöllä tämän kotitalon edessä. Puoli tuntia kestänyt hyökkäys päätti Genovesen elämän ja aloitti niin sanotun bystanderismin, eli sivustakatsoja-ilmiön tutkimisen.



Murha oli aikansa julkinen kohu. Ja kuten tänäkin päivänä, myös tuossa kohussa lehdistöllä oli keskeinen rooli. Toimittajien paljastamat asiat nimittäin tekivät tapauksesta erityisen järkyttävän: Yhteensä 38 naapuria oli todistanut Genovesen murhaa ja sitä edeltäviä tekoja. Yksikään naapuri ei soittanut poliisia.



Kohu poiki lukuisia tieteellisiä tutkimuksia. Niissä yritettiin selvittää syytä sivustakatsojien toiminnalle, tai pikemminkin toimimattomuudelle. Sivustakatsoja-ilmiö mainitaan yhä tänä päivänä useassa käytössä olevassa oppikirjassa.



Murha keskellä katua. 38 silminnäkijää. Kukaan ei soita poliisille. Tapaus kuulostaa liian pahalta ollakseen totta ja sitä se myös on.



Historioitsijat perehtyivät nimittäin myöhemmin Genovesen murhaajan oikeudenkäynnin dokumentteihin. Todellisuudessa Genovese oli murhattu rappukäytävässä, silminnäkijöitä oli vain muutama ja heistä yksi oli yrittänyt puuttua tilanteeseen. Faktat eivät aina myy ja paisuteltu myytti elää yhä voimissaan.



Turvattomuuden tunne on toki todellinen. Ihmisten piittaamattomuudesta puhuttaessa olisi kuitenkin kiva nähdä todisteita. Muuten me vain hysterisoimme urbaanilla legendalla.