Mitä puhun, niin ajattelen

Joko käytit Martta-mummon vessassa? Voisitko mennä syöttämään Mauri-pappaa?



Nuo ovat aivan asiallisia kysymyksiä, jotka liittyvät hoitajien jokapäiväiseen työhön. Jotta työt tulevat hoidetuksi, on pakko kysyä tuollaisia asioita.



Mutta kysymykset voisi muotoilla toisella tavalla. Valitaan esimerkiksi Mauri-pappa, ikäisekseen 82-vuotiaana melko virkeä mies. Mauria ei vaivaa muu kuin käsien vapina ja vanhan olkapäävamman aiheuttamat liikerajoitteet oikeassa kädessä.



Onhan Maurilla muistisairaus, mutta Mauri on kuitenkin vielä omatoiminen. Hän kykenee syömään itse, kunhan saa hoitajalta tarvittaessa apua. Mauria ei siis tarvitse syöttää vaan avustaa syömisessä.



Ei ole samantekevää, miten kysymys, tai tässä tapauksessa pyyntö, esitetään. Jos pyydetään syöttämään Mauri-pappaa, alkaa kielenkäyttö toteutua pian käytännön tekoina ja Mauri menettää omatoimisuutensa.



Kielenkäyttö ei ainoastaan heijasta todellisuutta vaan luo sitä. Maailmaa tehdään sanoilla. Kielentutkijat ovat osoittaneet monin esimerkein kielen ja ajattelun välistä suhdetta. Jotta ihminen voisi olla oman elämänsä subjekti, hänen täytyy olla sitä myös kielenkäytössä.



On tärkeää miettiä, miten lauseensa rakentaa: Kenet asettaa subjektiksi, kenet objektiksi, mitä sanavalintoja käyttää ja miten viittaa eri ihmisryhmiin.



Lapsellani on vamma, mutta onko hänestä tarpeen puhua vammaisena? On hänessä niin paljon muutakin. Jos minulla olisi syöpä, en tahtoisi, että minusta puhutaan vain syöpäpotilaana. Se kaventaisi kuvaa minusta.



Vaikka kielenkäytöllä ei vammaisuutta paranneta tai syöpää voiteta, ohjaavat sanavalinnat ajatteluamme ja vähän kerrassaan myös toimintaamme. Pelottavin esimerkki on se, miten rasistinen ja väkivaltainen kielenkäyttö muuttuu sanoista teoiksi.