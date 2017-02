Skam-mania todistaa, että laadulla on yhä kysyntää

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Kroppen din trenger potet. Se on norjaa ja tarkoittaa, että kehosi tarvitsee perunaa. Ruotsin McDonald’s käytti kaksi viikkoa sitten lausetta mainoskuvassa, jossa oli annos ranskalaisia. Yhtiö levitti mainosta sosiaalisessa mediassa saatesanoilla ”SKAMligt gott”. Tykkäyksiä tuli tuhansia, mainosta hehkutettiin. Ei siksi, etteivätkö ruotsalaisnuoret voisi elää ilman perunaa, vaan siksi, että lause oli heille tuttu Norjan yleisradion tuottamasta, lukiolaisnuorten elämää kuvaavasta tv-sarjasta Skam. Ja Skamia he rakastavat.



Skamin ansiosta Ruotsin nuoriso hokee nyt norjalaisia sanontoja. Sarjan norjankielisiltä nettisivuilta löytyvien, tv-sarjaan kuuluvien whatsapp-keskustelujen lukeminen sujuu suomalaisiltakin kuin vettä vaan (vesi on muuten norjaksi vann). Skamia voi kiittää siitäkin, että vaikka kevään hiustrendin piti olla pitkää ja kiharaa, moni nuori nainen pohtii nyt, josko laittaisikin vaalean polkkatukan – ja punaisi huulensa.



Sarjan hurja suosio Pohjoismaissa ja maailmalla johti siihen, että Skam-turistien yllättämä Oslon matkailutoimisto julkaisi vastikään kartan sarjan tapahtumapaikoista. Tarinan keskiössä oleva Hartvig Nissenin lukio tuplasi viime keväänä hakijamääränsä.



Ja miten tämä täysin ennennäkemätön, yli alkuperäisen kohderyhmän laajentunut mania saatiin aikaan? Laadulla. Luomalla nerokkaan monikanavaisesti toimiva tv-sarja, joka on autenttinen ja koukuttava, hauska ja syvällinen, ennakkoluuloton ja yllättävä. Ja ne nuoret näyttelijät, Herregud.



Skamin 4. tuotantokausi on tiettävästi tulossa, mutta milloin se alkaa ja kuka hahmoista on keskiössä, on vielä salaisuus. Seitsemän hengen ”skamologiaan” keskittyvässä whatsapp-ryhmässämme (ikähaitari 19–55) veikkaukset kallistuvat naivin Vilden tai tyttöjoukon henkisen johtajan Sanan puolelle. Oi, anna sen olla Sana.