Köyhä ei pääse hifistelemään ruualla

Maailmalta meillekin ovat levinneet monenlaiset ja monenkirjavat trendit terveydestä, ruoasta ja siitä, mitä pitää tehdä, että pysyy timmissä kunnossa ja välttyy sairauksilta.



Sairauksilla on ikävä kaiku. Paljon puhutaan kakkostyypin diabeteksestä, jonka on ainakin aikaisemmin sanottu olevan suomalaisten kansansairaus sydän- ja verisuonitautien ohella.



Syyttävä sormi on alkanut yhä enemmän osoittaa jokaiseen yksittäiseen ihmiseen ja hänen elämäntapoihinsa. On siis oma vika, jos sairastuu. Tai jos on tehnyt kaiken niin kuin meille ylhäältä neuvotaan voi sanoa, ettei se ainakaan ole minun vikani, jos sairastun.



Sitten voikin alkaa syyttää kohtaloa epäreiluksi.



Meille syötetään huomaamattomasti myös toisenlaisia mielikuvia. Rikas menestyjä on kaunis, komea, hyväkroppainen, terveystietoinen ja liikunnallinen. Köyhä luuseri on lihava ja laiska, tyhmä, oppimaton, kouluttamaton ja syö roskaruokaa.



Jokainen on syntynyt omalle paikalleen ja voi sieltä käsin tehdä mitä hyväksi näkee. Syntyperäänsä ei kukaan päätä, eikä sitä kenenkään tarvitse hävetä.



Kaikkea elämänkulkuun liittyviä asioitakaan ei ihminen itse päätä, vaikka niin voi luulla. Kuvittelisin, että lähes jokainen suomalainen periaatteessa tietää mitä pitäisi syödä ja mitä ei. On kuitenkin selvä asia, että pienituloinen ottaa kaupan hyllystä tarjouslihapullia, kun ei ole varaa ostaa lohta. Ruokalasku on kallis, jos joka päivä syö kaikki ne ateriat, jotka on opetettu syömään. Pienituloiselle se ei ole mahdollista.



Pienituloinen ei ruoalla hifistele, pääasia on, että saa syödäkseen vatsansa täyteen edes kerran päivässä. Leipomalla itse pullaa ja leipää voi säästää ruokalaskussa, samoin laittamalla itse ruokaa. Isosta nakkipaketista saa vaikka kolmen päivän kastikkeen kahdelle henkilölle.