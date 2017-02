Ihmiskunta on häviämässä taistelun mutta ei sotaa Jäämerellä

Kolumnit

Voisiko ihminen ottaa luonnon ohjaksiinsa ja palauttaa arktisen alueen jääpeitteet sen jälkeen, kun lämpenevä ilmasto on sulattanut ne pois?



Mielenkiintoisen ajatuksen on esittänyt muiden muassa yhdysvaltalainen merijäätutkija Stephanie Pfirman. Hän on kollegoineen sitä mieltä, että rikotun planeetan korjaamista kannattaa pohtia jo nyt, vaikka jäätä vielä on.



Tulevaisuushan näyttää ikävältä: Jäämeri voi olla kesäisin sula jo vuosisadan puolivälissä. Seurauksesta eivät kärsi vain jääkarhut, hylkeet ja arktisen alueen asukkaat, sillä maapallon ilmastossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmastonmuutoksen vaikutukset eivät jää napapiirin pohjoispuolelle.



Miten kesäjäät sitten saataisiin palaamaan? Esillä on ollut lennokkaitakin ideoita, kuten Jäämeren pinnan keinotekoinen vaalentaminen pienillä kelluvilla heijastimilla, jotka kaihtaisivat auringonvaloa pois.



Laajojen ja kalliiden ilmastonmuokkausoperaatioiden toimivuudesta ei kuitenkaan ole takeita. Siksi Pfirman kollegoineen mainitsee ainoaksi pitkän aikavälin ratkaisuksi kasvihuoneilmiön voimistumisen katkaisun. Päästövähennyksillä ei ehkä ehkäistä kesäjäiden katoamista, mutta jäät voisivat väkevien toimien ansiosta palata joskus 2100-luvulla.



Jäämeren uudelleenjäädyttämisen mielekkyyttä on kuitenkin vaikea arvioida. Olisiko siihen sukupolven tai kahden jälkeen edes halukkuutta, kun rahtilaivat ovat asettuneet koillisväylälle pysyvästi? Ajatus mahdollisuudesta on kuitenkin lohduttava – ihmiskunta olisi pohjoisessa häviämässä taistelun, ei sotaa.



Suomi nousee Arktisen neuvoston puheenjohtajamaaksi toukokuussa. Kaupallisen hyödyntämisen ohella olisi kiintoisaa kuulla neuvoston jäsenmaiden näkemyksiä myös arktisen alueen kaukaisemmasta tulevaisuudesta.