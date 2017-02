Uraisän kiireahdistus ei naurata enää

Kolumnit

Menestynyt ja hienon uran luonut mies avautui muutamia vuosia sitten. Aina, kun puhelin soi, hän mietti, mitä on taas unohtanut. Hoidettavia ja pohdittavia asioita oli raakasti liikaa. Olin silloin hoitovapaalla ja naureskelin uramiehen ahdistukselle.



Enää ei naurata. Minusta tuntuu ihan samalta, vaikka olen vain ihan tavallinen työssä käyvä kahden lapsen isä. Eilen muistin, että koulun myyjäisten lämäritutkasta saadut rahat ovat edelleen minigrip-pussissa takan päällä vaikka ne piti tilittää jo kolme kuukautta sitten. Kaikki on jatkuvasti hukassa. En oikeastaan ehtisi olla missään, koska minun pitäisi koko ajan olla jossain muualla ja jos olisin siellä, olisin poissa jostain, missä minun pitäisi ehdottomasti olla.



Salille en ole kerennyt vuosiin. Hiihtämässä käyn öisin, kun olen tehnyt työt, joita en ennättänyt tehdä virka-aikaan, koska piti rientää päiväkotiin, josta myöhästyimme aamulla, koska oli pakko nukkua edes vähän. Päiväkodilta panikoimme voileivän voimin myöhässä lapsen treeneihin, jonne en ollut taaskaan ehtinyt suunnitella harjoitteita.



Tekemättömien asioiden lista on loputon. Silti minun kiireeni ei ole mitään verrattuna heihin, joilla on pari lasta enemmän ja vastuullisemmat työtehtävät, yksinhuoltajista puhumattakaan.



Ruuhkavuosia on takana kolme ja edessä arviolta seitsemän. Uskon selviäväni, koska lintsasin oravanpyörästä ensimmäiset vuodet. Olin hoitovapaalla yhteensä kolmisen vuotta. Silloin oli aikaa haahuilla puistoissa, nähdä kavereita, nukkua päikkäreitä, tehdä sivutöitä, urheilla ja olla ihan rauhassa lasten kanssa.



Kodinhoidontukea haukutaan naisten loukuksi. Miehille se on avaamaton aarrearkku. Jääkää isät kotiin. Ette kadu.