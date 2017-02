Olen lähettänyt satoja työhakemuksia ja päässyt yhteen haastatteluun

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Britannian yleisradioyhtiö BBC lähetti kokeeksi kaksi identtistä työhakemusta, yksi ”Adamilta”, toinen ”Mohamedilta”. Pitääkö edes kertoa että ”Adam” sai kolme kertaa enemmän kutsuja työhaastatteluun kuin ”Mohamed”?



Tekisi mieli tehdä sama Suomessakin, mutta ilman sitäkin veikkaan, että täällä ”Mohamed” saisi nolla kutsua. Olen Ksenia. Kotoisin Venäjältä. Olen asunut Suomessa melkein 7 vuotta.



7 vuoden aikana opin Suomea, valmistuin kahdesti yliopistosta, sain jopa Suomen kansallisuuden. 7 vuoden aikana yritän todistaa, etten ole toisen luokan ihminen syntyperäni takia. 7 vuoden aikana olen lähettänyt satoja työhakemuksia ja saanut vain yhden kutsun videotyöhaastatteluun. 7 vuoden aikana sain neljä työpaikkaa, kaikki ystävien kautta.



Olen pätevä, kokenut englannin ja venäjän opettaja. Mutta totuus on, että täällä ei missään tarvita venäläistä englannin opettajaa. Se voi olla turkkilainen, saksalainen, sveitsiläinen, mistä vaan, muttei erityisesti Venäjältä. Venäjän opettajaakaan ei haeta usein. Ystäväni ympäri maailmaa ihmettelevät, miksi näin on ja miksen edes saa mahdollisuutta. Vaikea selittää.



Kun lähetin työhakemuksia taas pari viikkoa sitten halusin lisätä, että toivottavasti syntymämaani ei vaikuta päätökseen ja hakemukseni luetaan läpi. Mieheni sanoi, että se kuulostaa rumalta. Olen varma, että kun työnantaja näkee nimeni, hän heittää hakemukseni roskiin.



Rakastan opettajan töitä. Olin 4-vuotias kun sanoin vanhemmille, että minusta tulee opettaja. Mutta täällä ihmiset sanovat minulle, että ainoa tieni on laittaa jogurttia kauppahyllylle. Voisin tietysti myös leikata kynnet vanhusten hoitokodissa. Mutten ymmärrä miksi minun pitää tehdä näin, jos tiedän mitä haluan ja osaan.



Antakaa minulle ainakin yksi mahdollisuus näyttää se – vaikka olen Ksenia...