Sipoonkorvesta jää kuva, ettei kukaan halua huolehtia siitä

Sipoonkorpi on maaginen paikka. Siellä voi kokea hienoja luontoelämyksiä: Storträskin järven voi kiertää pitkospuita pitkin, Högbergetin huipulta avautuu Sotungin maalaismaisemat, Ängesböleen voi pystyttää teltan. Ennen kaikkea vaikuttavinta on synkät korvet.



Sipoonkorvesta tuli kansallispuisto vuonna 2011. Sitä hallinnoi Metsähallituksen luontopalvelut. Alueen hallinnoimisessa ja kehittämisessä olisi runsaasti parannettavaa.



Ensinnäkin Sipoonkorven opasteet tulisi laittaa kuntoon. Olen useamman kerran taivaltanut Bakunkärrin ja Kalkkiruukin väliä. Matkaa kertyy noin neljä kilometriä ja metsässä on selkeät polut – jos vain tietäisi minkä polun valitsee. Pienellä tuurilla olen valinnut oikeat polut ja löytänyt perille ilman suuria harhailuja. Puroja ylittävät sillat ovat pahimmillaan jostain vuosikymmenten takaa.



Sipoonkorvessa on kaksi varsinaista luontopolkua. Julkisella liikenteellä niiden luokse pääseminen on käytännössä hyvin vaikeaa, vaikka alue on Helsingin kyljessä. Kalkkiruukin luontopolun parkkipaikat ovat onnettomat. Ponun perinnepostia -luontopolun pieni parkkipaikka on usein täynnä, ja autoja pysäköidään pienten teiden varsille. Luontopolulla on postilaatikoita, joissa on kirjeitä eläinmaailmasta. Hauska idea, mutta laminoidut kirjeet ovat niin huonossa kunnossa, että ne kaipaisivat uusimista.



Sipoonkorvesta jää kuva, että kukaan ei halua huolehtia siitä. Kaikki on pikkuisen rempallaan. Alueella on hoito- ja käyttösuunnitelma, joten toivoa sopii, että alueen palvelut paranevat. Monet suunnitelman tavoitteista ovat vielä toteutumatta.



Suomen juhlavuoden kunniaksi perustettaan tänä vuonna uusi kansallispuisto Hossaan. Kannattaisi ensin panostaa vanhoihin kansallispuistoihin ennen kuin perustetaan uusia.