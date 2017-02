Duunari ja pomo, molemmat yhtä arvokkaita

Kolumnit

Elämme muutosten aikaa. Aikaa, joka tuntuu toistuvan maailmassa aina tasaisesti tietyin väliajoin. Ympärillä kuohuu, erilaiset tunnetilat ottavan vallan, ihmisiä pelottaa. Juuri näinä aikoina me emme saa jakautua kahtia.



Sopeutuminen voi tuntua hankalalta. On huoli itsestä ja läheisistä. Joku murehtii omaa työtään, toinen ihmissuhteitaan, kolmas turvallisuuttaan. Kaiken tämän keskellä unohtuu, kuinka puhua kuin ihminen ihmiselle. Meillä kaikilla on kokemusta siitä, kuinka ei vain tule kuulluksi, vaikka kuinka yrittää. Olisiko meillä peiliin katsomisen paikka?



Olit sitten nuori tai vanha, vasemmistolainen tai oikeistolainen, Suomessa tai ulkomailla syntynyt, rikas tai köyhä, me kaikki olemme ihmisiä ja ansaitsemme tulla kohdelluiksi ihmisinä. Sillä ei ole väliä, minkälaisia titteleitä kukin kantaa. Oletko pomo? Hyvä. Ylioppilas? Hyvä. Duunari? Yhtä hyvä. Meillä kaikilla on väliä.



Meidän mielipiteillämme on väliä ja ansaitsemme tulla kuulluiksi, kunhan muistamme tehdä sen toisiamme kunnioittaen. Koska juuri nyt, ehkä enemmän kuin koskaan, me tarvitsemme toisiamme. Ei ole meitä ja heitä, on vain ihmisiä, joilla on pohjimmiltaan sama huoli omasta elämästään. Muistetaan se, kun puhumme toisillemme. Katsotaan toisiamme silmiin ja kerrotaan rehellisesti miltä tuntuu. Yritetään hymyillä perään.



Ollaan se muutos maailmassa, jonka haluamme nähdä. Opitaan kohtaamaan toisemme. Mutta kaikkein tärkeintä, opitaan tulemaan toimeen toistemme kanssa. Ja se onnistuu vain, jos olemme valmiit oppimaan tuntemaan toisemme, jättämään pelot hetkeksi nurkkaan. Puhutaan, mutta puhutaan asiaa. Väitellään, mutta väitellään rauhassa. Minä olen valmis kuuntelemaan. Oletko sinä?