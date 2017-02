Kenelläkään ei ole erityistietämystä siksi, että on ollut joskus nuori

Kolumnit

Haluavatko ihmiset elää menneisyydessä? Moni on saattanut kysyä tätä seuratessaan ihmiskunnan viimeaikaisia edesottamuksia.



Nostalgia ja vanhojen aikojen romantisointi. Esimerkkeinä vaikka Trumpin poliittinen retoriikka tai 50-luvulla fiilistelevä hittileffa La La Land. Molemmissa vedotaan vahvasti tunteeseen. Menneeseen ja ihanaan.



Pienessä nostalgisoimisessa ei sinänsä ole mitään vikaa, mutta voiko joku vielä suhtautua vakavasti ihmiseen, joka aloittaa lauseen sanomalla: "Silloin kun minä olin nuori"?



Tarkastellaanpa lähemmin. Ensinnäkin tällainen ihminen on itsekäs ja usein myös röyhkeä. Hän luottaa oman muistinsa erehtymättömyyteen ja pahimmillaan vaatii, että nykymaailma toteuttaa juuri hänen omaa versiotaan menneisyydestä.



Toiseksi, anteeksi vain, suurin osa ihmisistä on joskus ollut nuoria. Kenelläkään ei ole erityistä tietämystä siksi, että on ollut joskus nuori. Eihän kukaan väittäisi olevansa ravitsemusguru, koska on käynyt joskus Hesburgerissa syömässä.



Mutta toki vanhuksilla on paljon sellaista tietoa, jota muilla ei ole. Väärin taas.



Aikana ennen tilastokeskusta, penisiliiniä ja Wikipediaa tämä saattoi olla totta. Ne harvat, jotka vanhoiksi elivät, saattoivat olla arvokas yhteisöllinen tietokanta. Nyt menneisyys tallennetaan tarkasti, ja tämä tieto on helposti saatavilla.



Vanhuksista ei ole oikeastaan pulaa, vaan heidän hoidosta puhutaan ongelmana, joka pitää ratkaista. Itse asiassa lapsista on pulaa.



Vanhuksilla on paljon sellaista kokemusta, jota muilla ei ole. Totta, mutta monia asioita tulisi kuitenkin pyrkiä arvioimaan tiedon eikä kokemuksen kautta.



Sitä paitsi kenellä ei ole sellaisia kokemuksia, joita muilla ei ole?