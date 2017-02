Kolumnit

Mitä yhteistä on elämällä ja Ikean huonekaluilla? Ne molemmat pitää koota itse jokaista pientä mutteria ja saranaa myöten.



Elämä muodostuu valinnoista, isoista ja pienistä, joita teemme päivässä lukuisia. Valinnanvapaus tekee elämästä haastavaa, ja valintojen runsaus ajaa ahdistuksen partaalle. Oliko päätös oikea? Olisiko olohuoneeseen pitänyt sittenkin ostaa erivärinen sohva? Molempien rakentaminen on pitkä prosessi, jonka aikana käydään läpi kaikki mahdolliset tunneskaalat.



Epäonnistumiset, hermojen menetys, epätoivo ja turhautuminen ovat usein läsnä niin elämässä kuin Tåmnäs-vaatekaappia koottaessa. Projektin aikana koetaan myös ajoittaisia onnen hetkiä, kun yksi kaapinovi saadaan ruuvattua paikalleen.



Kaikkiin rakennusosasiin emme voi itse vaikuttaa, kuten siihen, mistä materiaalista meidät on tehty tai minkä näköisiä ja kokoisia olemme. Eikä täydellistä yksilöä ole olemassa. Vuosien varrella saamme kylkiimme lommoja ja naarmuja, kun taas osa on jo syntyessään täynnä tehtaan valmistusvirheitä.



Sekä elämän että Ikean huonekalujen perusrunko pysyy vuosien ajan samana, mutta niiden varaosat vaihtuvat. Ihmissuhteita tulee ja menee, asuinpaikat vaihtuvat, ja kiinnostuksen kohteet muuttuvat. Sohva voidaan verhoilla uudelleen, mutta se on silti se sama sohva, joka ostettiin ensimmäiseen omaan asuntoon.



Yksi merkittävä ero elämän ja Ikean huonekalujen kokoamisprosessissa kuitenkin on. Elämästä joutuu selviytymään ilman käyttöohjeita. Mutta vaikka syntymätodistuksen mukana annettaisiinkin valmis manuaali, ei siitä olisi loppujen lopuksi juurikaan hyötyä.



Muiden neuvoista huolimatta jokainen päättää itse ratkaisuistaan ja valinnoistaan. Tai no, eipä niistä käyttöohjeista ole aina apua Ikean huonekalujenkaan kohdalla. Mutta niillä on sentään vaihto- ja palautusoikeus.