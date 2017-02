Ruokakauppaturisti näkee vilauksen vieraasta arjesta

Kolumnit

Matkoilla pitää aina vierailla paikallisessa supermarketissa.



Olen ihaillut ranskalaisen ruokakaupan viinihyllyä ja kauhistellut Italiassa muoviin käärittyä nyljettyä jänistä. Olen saanut matkalaukkuuni hajupommin islantilaisesta kuivakalasta ja raahannut kotiin eksoottisia japanilaisia jääteepulloja sekä leivonnaisia, joiden todellinen koostumus ei ikinä selvinnyt.



Vaikka globalisaatio on tehnyt keittiöissä tehtävänsä, löytyy perusmarketeista silti aina erikoisuuksia, joiden avulla pääsee kurkistamaan paikalliseen arkeen.



Epäemäntänä olen tuntenut oloni kotoisimmaksi kalifornialaisessa kaupassa. Parasta ovat valmiiksi kuoritut ja pilkotut hedelmät. Suunnilleen kaikki vihanneksetkin saa ostaa käyttövalmiina lajitelmina. Vaivattomammaksi ei voisi mennä.



Kaikki Amerikan kotkotukset eivät silti toimisi Suomessa. On vaikea uskoa, että vaikkapa pahvitölkkiin pakatut kananmunan valkuaiset olisivat menestys. Suomalainen ei ole uusavuton, hän erottelee valkuaiset käsin ja leipaisee ylijääneistä keltuaisista pullat koulun myyjäisiin.



Meikäläisissä kaupoissa turistille aukeaakin itse tekemisen meininki. Hevi-osastoja hallitsevat peruna- ja sipulilaarit. Ruoka ostetaan kuorineen, usein vielä kotimaisen pellon multaa pinnassa.



Juureskasojen lisäksi markettituristi törmää täällä puhtauteen ja turvallisuuteen. Lihan antibiootteja tai vihannesten myrkkyjäämiä ei tarvitse miettiä samalla tavalla kuin rapakon takana.



Ihmeellisiä eineitäkin riittää. Karjalanpiirakoista ja mämmistä en tuliaisina tiedä, mutta nyhtökaura on passeli valinta ruokakauppaturistin matkalaukkuun.