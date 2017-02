Nyt kannattaa lukea alkumunasta

Kolumnit

Käsi ylös – kuka muistaa Väinämöisen äidin nimen? Joku teistä pitää kysymystä helppona, toinen ei ole kuullutkaan ja kolmas kysyy, mitävälii. Jokainen kuitenkin tietää Väinämöisen – sen kanteletta soittavan partasuun, joka kurkottaa veneestä kohti alastonta Aino-tyttöä Akseli Gallen-Kallelan maalaamassa triptyykissä.



Kysymykseen Väinämöisen äidistä kiteytyy näppituntumani mukaan suomalaisten Kalevala-suhteen tila. Kaikki tietävät kansalliseepoksestamme jotain, ainakin nimiä, ja muistavat kertoa siitä sopivassa välissä ulkomaalaisillekin. Harvempi muistaa, miksi sotaretkeltä kotiin palaava Kullervo surmaa itsensä tai Ilmarinen takoo Samponsa.



Itse testasin omaa Kalevala-tietämystäni nettivisalla, ja sain helpohkoista kysymyksistä hädin tuskin puolet oikein.



”En vaadi, että siitä pitäisi tietää kaikki”, kannustaa Kalevalaseuran toiminnanjohtaja Ulla Piela. Hänestä se on jo hyvä, että tietää opuksen Elias Lönnrotin kokoamaksi, tuntee päähenkilöitä ja tajuaa jotakin tarinasta. Piela myös tarjoaa helpon neuvon, jolla uinuvaa eepostietouttaan voi herätellä: ”Lukekaa se alkumuna-juttu. Se on hieno tarina siitä, miten myyttisen maailmankatsomuksen mukaan maailma on saanut alkunsa.”



Tarkalleen hän viittaa teoksen ensimmäisen runon säkeisiin 103–344. Tarina on kiva ja tuttu: Ilmattaren polvella pesivän sotkan särkyvistä munista syntyy niin maailma kuin Väinämöinen. Tutun poljennon rytmittämänä Väinämöisen äidiksi paljastuu siis Ilmatar.



Suosittelen ottamaan Pielan neuvosta vaarin. Pätkän lukeminen vie noin seitsemän minuuttia, ja tekstikin löytyy internetistä. Juuri tänään on oivallinen päivä palata Kalevalaan, kun lukukokemuksesta voi jutella luontevasti vaikkapa työpaikan kahvihuoneessa. Hyvää Kalevalan päivää!