Lahdessa pitäisi palkita Suomen todelliset hiihtosankarit

Hiihdolla on kylmä vähäsöy-rinki perseen alla. Sanaleikki syntyi hiihdon dopingoikeudenkäyntien aikoihin vuosina 2011–2013. Entinen päävalmentaja Pekka Vähäsöyrinki sai tuolloin ehdollista perättömästä lausumasta.



Reilu viikko sitten kylmä rinki katosi. Vähäsöyrinki tunnusti Ilta-Sanomien haastattelussa Mika Myllylän haudalla, että Suomen hiihtomaajoukkue aloitti epo-hormonin käytön vuonna 1993. Vähäsöyringin mukaan oli pakko. Suomalaiset hävisivät epo-buustatuille norjalaisille kympillä minuutin ja Hiihtoliiton johto vaati, ettei näin voi jatkua.



Eikä jatkunut. Mika Myllylä voitti vuosina 1997–1999 viisi arvokisakultaa. MM-Lahdessa 2001 suomalaisten menestyivät loistavasti ennen kuin kärähtivät joukolla. Seurasi valtava häpeä. Norjalaisetkin kehtasivat nälviä.



Vähäsöyringin kertomuksesta tulee mieleen lasten leikki. Aina joku lyö, tässä tapauksessa Norja. Koodi kieltää kantelun, muiden dopingin käytöstä valittaja on raukka. Voi siis valita, ottaako turpaansa vai ottaako ampullin kauniiseen käteen ja lyö takaisin. Lopulta joku itkee ja asia tulee aikuisten tietoon. Kukaan ei tunnusta. Kaikki väittävät, että joku muu aloitti. Usein vähemmän syyllinen saa kovemman tuomion, eikä koko totuus tule koskaan julki.



Leikki loppui suruun. Myllylä on kuollut ja monen elämä mennyt raiteiltaan. Ymmärrän Vähäsöyrinkiä, Kari-Pekka Kyröä ja hiihtäjiä. He toimivat leikin sääntöjen mukaan. Ja heitä tulivat tuomitsemaan ihmiset, jotka eivät tienneet säännöistä.



Leikkiä on jälkihoidettu 16 vuotta, melkein kaikki on tunnustettu ja toivottavasti annettu anteeksi. Nyt olisi aika nostaa jalustalle ihmiset, jotka nousivat leikin yläpuolelle. He jotka eivät käyttäneet, vaikka se merkitsi unohdusta. MM Lahti 2017 olisi hieno paikka palkita heidät. Se rohkaisisi meitä kaikkia nousemaan omien leikkiemme yläpuolelle.