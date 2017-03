Maahanmuuttajaa on palveltu sujuvasti ja kauniisti

Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Toin Suomeen maahanmuuttajan. Hän on kotoisin yhdestä maailman köyhimmistä maista Kaakkois-Aasiassa. Asuin siellä kahdeksan vuotta. Tapasimme toisemme 13 vuotta sitten ja rekisteröimme parisuhteemme Suomessa. Rakkaani kotimaassa ei voi tehdä niin. Olemme kiitollisia siitä, että Suomessa voi.



Oleskelulupahakemukseen liittyvän päätöksen odotteleminen kesti monia pimeitä kuukausia, mutta se oli ennalta tiedossa. Sen jälkeen kaikki on ollut sujuvaa. TE-keskuksen ja Kelan työntekijät ovat luultavasti nauttineet palvelumuotoilusta. Suomi osaa palvella maahanmuuttajaa ja hänen puolisoaan sujuvasti ja kauniisti.



Puolisoni kotimaassa ei ole Kelaa. Jos joku sairastuu, hänet voi viedä kunnan sairaalaan, jonka hoidon laatuun ei voi luottaa. Yksityistä hoitoa valtio ei maksa. Vanhainkoteja ei ole. Lastensuojelusta vastaavat laajennetut perheet, joissa orvoista tulee yleensä työvoimaa, joka joutuu keskeyttämään koulunsa. Yhteiskunnan kustantamat kuljetus- ja avustajapalvelut ovat täyttä hepreaa. Jos perheeseen syntyy vammainen lapsi, kukaan ei tue.



Olen työskennellyt pitkään suomalaisten kansalaisjärjestöjen sopeutumisvalmennuskursseilla ihmisille ja perheille, jotka elävät pitkäaikaissairauden tai vamman kanssa. Kursseilla opitaan ja saadaan vertaistukea. Kurssit ovat täysihoitoineen maksuttomia osallistujille ja kaikille perheenjäsenille, kuluista vastaavat Kela ja Ray. Missään muualla maailmassa yhteiskunta ei tue tällaista.



Se työ on kiinnostavaa, mutta yleensä toisena kurssipäivänä alkava Kelan ja Suomen yhteiskunnan haukkuminen on väsyttävää kuunneltavaa. Suomalaiset maksavat isoja veroja, mutta ikävien asioiden tapahtuminen elämässä ei ole yhteiskunnan vika eikä kaikki sen korjaaminen yhteiskunnan vastuulla.