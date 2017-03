Kolumnit

Pian se on täällä taas: kansainvälinen naistenpäivä. Silloin saamme suklaata, ruusuja ja kehuja, me naiset. Onko stadissa paikkaa, jossa voisi viettää rauhassa miestenpäivää? Yksi miesten saarekkeista on Kisahallin kuntosali – nimenomaan se kuntoilupisteikkö, joka on siroteltu keskuskentän ympärille.



Erehdypä naisena kyseiseen miesluolaan viikonloppuaamuna! Rouheat laitteet ovat selvästi palvelleet kaupunkilaisia useamman vuoden. Metalli kilisee ja kolisee. Paikalla oli miehiä, joiden huokauksista ja toisen suupielen vinoudesta ei voi erehtyä. Oltiin kyllä ajateltu treenata ihan miesten kesken. Ähkiä ja hikoilla. Nostella ylemmäs hieman huonosti istuvia verkkareita.



Ilmiselvästi herraväkeä ärsyttää, kun nainen tulee heilumaan heidän ja raudan joukkoon, tukka saparolla. Vieläpä kiskoo ylätaljaa vuorotellen hymyillen ja ponnistuksesta irvistellen. Siihen vastataan uusin huokauksin ja vinoin katsein. Tänne ei odotettu naisia ensinkään.



Mitä jos vaihtaisin raittiiseen stadilaiseen meri-ilmaan? Urheilukalastus voisikin olla mukavaa, suorastaan meditatiivista puuhaa ja siinä saattaa tutustua uusiin ihmisiin. Onki vintiltä ja varusteet reppuun. Fisustajien määrän perusteella Lauttasaaren silta ja Töölönlahden ranta voisi olla otollista ottipaikkaa. Huomaat istuneesi siimaa vedessä uittaen useamman tunnin. Tänä aikana muutaman metrin päässä oleva mies on kommunikoinut kanssasi kahdella nyökkäyksellä.



Huomaat oikeastaan viihtyväsi tilanteessa – toinen on läsnä, mutta ei vaadi energiaasi. Tämä on harvoin mahdollista naisten kesken. Tyhjä tila, aika ja paikka täyttyvät nopeasti sanoista. Nyt kalenteristamme löytyy päivä, joka kehottaa miehiä kommunikoimaan naisten kanssa – ruusuin, suklaalla ja kehuilla. Miestenpäivänä miehet eivät taida odottaa mitään näistä.



