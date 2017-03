Kolumnit

Kuinkahan vanhana ihminen alkaa ensimmäisen kerran tuntea kaipuuta johonkin menneeseen aikaan? Lapsena, kun aluksi kovin pitkältä tuntunut kesäloma on hujahtanut ohi? Nuorena, kun yhtäkkiä joutuukin harjoittelemaan aikuisen vastuuta omasta elämästään?



Vanhojen ystävien kanssa tulee helposti naurettua vuosien takaisille sattumuksille tai pohdittua haikeudella, mitä kaikkea onkaan ehtinyt tapahtua. Musiikki vie monet helposti aikamatkalle.



Elämäntaitogurut kuitenkin kehottavat elämään nykyisyydessä. Terapiassa lapsuudesta ja nuoruudesta käsitellään usein vaikeita tapahtumia ja ongelmakohtia. ”Ennen kaikki oli paremmin”, joku valittelee. Toinen taas muistuttaa, että sitä tikulla silmään, joka vanhoja muistelee. Menneiden muisteluun isketään siis helposti negatiivinen leima.



Tutkimusten mukaan nostalgialla on silti myös useita hyviä vaikutuksia. Menneiden muistelu voi muun muassa helpottaa yksinäisyyttä ja ahdistuneisuutta. Samalla elämä alkaa vaikuttaa aiempaa merkityksellisemmältä ja kuolema vähemmän pelottavalta.



Innostuin viime viikolla kaivamaan kaapin perältä esiin täysinäisenä pullottavan muovitaskun. Siinä oli iso kasa valokuvia, joita pari vuotta sitten keräsin kolmekymppisiäni varten. Katselin eri vuosikymmeniltä olevia otoksia hymyssä suin.



Olin jo aiemmin puntaroinut sitä, teettäisinkö enää paperikuvia ollenkaan vai antaisinko otosten olla vain virtuaalisessa säilössä. Nyt kuvakasaa läpikäydessä aloin pohtia, että parhaat hetket olisi myös jatkossa hyvä nähdä muutenkin kuin tietokoneen ruudulta.



Synkkänä päivänä voisi vetää esiin hyvän mielen valokuva-albumin ja saada lisää uskoa tulevaan. Aurinkoisena päivänä taas saisi paitsi lisää iloa myös muistutuksen siitä, mistä on syytä olla kiitollinen.