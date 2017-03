Kolumnit

Kaupunkilaiset eivät juuri mitään muuta rakasta niin paljon kuin puita. Jos kaupungissa moottorisaha pärähtää, väki on heti soittamassa kaupungille ja lehtien toimituksiin.



On yhdentekevää, miten paljon huonokuntoisten puiden karsimisesta kerrotaan etukäteen. Vasta silloin, kun muutos näkyy maisemassa, ihmiset havahtuvat.



Ihmiset ovat kiinnostuneita omasta kotiseudustaan, mutta he eivät välttämättä ota selvää, mitä rakennushankkeita on vireillä tai millaisia kaavamuutoksia on suunnitteilla. Vaikuttamiselle otollisin hetki saattaa mennä ohi. Tarvitaan aina muutama kellokas, jotka omilla alueillaan herättävät ihmisten mielenkiinnon.



Kaupungit ovat viime vuosina kovasti yrittäneet kehittää uusia tapoja, joilla asukkaat saataisiin aktivoitua. Perinteiset asukasillat on todettu epätoivoisiksi, koska suurin osa paikalle tulijoista kuulijoista ei saa koskaan ääntään kuuluviin. Verkkokuuleminen sopii toki joillekin, mutta kaikki eivät ole niin aktiivisia sielläkään.



On myös tilanteita, joissa rakentamisen paineet ovat niin suuria, ettei mistään vuorovaikutteisuudesta ole apua. Ruuhka-Suomessa käy usein niin, että yhteinen etu ajaa pienemmän ryhmän protestien yli.



Perusratkaisu pysyy, ja mahdolliset moitteet kaikuvat kuuroille korville. Tämä ei tarkoita sitä, että kaikki osallistuminen olisi turhaa. Isoissa kaupungeissa on paljon sellaisia asioita, joihin ihmiset aivan aidosti pystyvät vaikuttamaan.



Ilahduttavasti eri puolilla pääkaupunkiseutua on aktiiveja, jotka jaksavat toimia kotikontujensa hyväksi. He eivät yleensä kaipaa tai saa julkisuutta, mutta yksi uusi kiertoliittymä, lähipuisto, penkki tai seinämaalaus saattaa siitä huolimatta ilahduttaa monia naapureita.