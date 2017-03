Kolumnit

Länsimaissa on hyvin tyypillistä, että aika käsitetään lineaarisena janana. Se johtaa juurensa uskontoihimme, jotka korostavat elämää syntymän ja kuoleman välisenä jaksona. Itämaisten uskontojen vaikutuspiirissä aika koetaan kehänä, jolla ei ole alkua ja loppua.



Jokainen kokee ajan omalla tavallaan. Siihen vaikuttavat visuaaliset ärsykkeet. Ajan mittayksiköt koetaan myös eri tavoin.



Minulle vuosi on soikea, hieman pisaramainen. Se kiertää kehää, tammikuu alkaa ylhäältä ja pisaran alareunassa on keskikesä. Vuorokausi on pyöreä, kuten kello. Voi olla, että vuorokausi olisi minulle eri mallinen, jos olisin lapsena opetellut lukemaan digitaalista kelloa perinteisen pyöreän sijaan.



Viikko on minulle lineaarinen jana, joka alkaa maanantaista. Sunnuntain jälkeen hypätään jälleen alkuun maanantain kohdalle. Viikkokäsitykseni on kaiketi tullut siitä, että minulla on aina ollut kalentereita, joissa viikko on yhdellä aukeamalla ja viikonpäivät ovat siinä vierekkäin. Google-kalenteriini olen asentanut vastaavan näkymän.



Elämä on käyrä, joka alkaa syntymästä ja kohoaa viistosti oikealle. Oikeassa yläkulmassa on kuolema.



Vaikka meillä jokaisella on oma käsitys ajasta, sullotaan aikakäsitykset länsimaissa vaikka väkisin samaan muottiin, jotta yhteiskunta toimii. Yhteiskunta kun rakentuu pitkälti ajan ympärille. Töihin pitää mennä, kun työaika alkaa. Lapsen pitää olla koulussa kello 9, eikä varttia yli. Kauppa menee kiinni silloin, kun on ilmoitettu. Ravintolan valomerkki tulee kello 1.30. Tapaamisessa pitää olla silloin, kun on sovittu.



Länsimaat eivät sovellu aikaindividualisteille. Pomo ei ymmärrä, jos sanon, että minulle työaika on pisaramainen kehä, joka voi alkaa ja loppua mistä tahansa.