Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Moni kaverini on viime aikoina lähtenyt pidemmälle reissulle toiselle puolelle maailmaa pakoon stressiä, velvoitteita, tiukkoja aikatauluja, talvea, normaalia arkea.



Itselle rakkaista ja ennen rentouttavista asioista on tullut paineita ja stressiä aiheuttavia taakkoja. Kun tarpeeksi kauan matkustaa, alkaa kaivata ja arvostaa asioita, joita ehkä pakeni ja joihin oli kyllästynyt. Kotia, tuttua ruokakauppaa, aikatauluja, talvea. Osaa taas nauttia elämän pienistä iloista. Ja sitten taas kyllästyy, kaipaa kauas...



Joillekin sopisi ehkä paikan vaihdoksen sijaan enemmänkin asenteen vaihdos. Onnellisuus ei ole tietyssä paikassa, se on omassa asenteessa. Se ei löydy pelkästään lentämällä toiselle puolelle maailmaa, se löytyy muuttamalla itseään ja ajattelutapaansa. Joillekin paikanvaihdos auttaa tässä prosessissa, mutta se ei ole välttämätön.



Se, miksi jotkut rakastuvat johonkin paikkaan, johtuu varsinaisen fyysisen ilmaston ja paikan sijaan luultavasti enemmän siitä, mitä siellä löytää itsestään, mitä kokee ja tuntee, sekä ympärillä olevista ihmisistä.



Kaikkien ei tarvitse mennä toiselle puolelle maailmaa reppureissaamaan, au pairiksi tai vaihtoon, monelle se on kuitenkin elämää mullistava kokemus. Ystävien matkablogeja ja fiiliksiä lukiessa olen arvostanut, että he ovat kertoneet myös negatiivisista puolista, ikävästä ja stressistä, eivätkä ole antaneet yksipuolista kuvaa huolettomasta välivuodesta palmujen alla.



Arki on ulkomaillakin arkea ja sielläkin vaivaavat flunssat ja stressi. Kannattaa miettiä matkakuumeen iskiessä haluaako matkustamisen ja kauas pakenemisen sijaan oikeasti vain tehdä enemmän asioita, jotka tekevät onnelliseksi ja voiko niitä tehdä lähtemättä kauas.



Välillä ahdistaa, kun ajattelee miten paljon maailmassa on upeita paikkoja, joissa voisi elää. Mutta ehkä kysymys on enemmän miten elää eikä missä. Jotkut vain tarvitsevat maiseman vaihdoksen selvittääkseen mitä haluavat.