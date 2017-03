Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Yksi voi syödä pullapussin päivässä ilman että se vaikuttaa mitenkään omaan hyvinvointiin, ja toisen keho menee kriittiseen tulehdustilaan vehnäjauhon näkemisestäkin. Yli neljäsosa amerikkalaisista ei usko ilmastonmuutokseen ja Pentti luki lehdestä, että pihvi päivässä pitää verenpaineen kurissa.



Elämme post-faktuaalista eli tiedonjälkeistä aikakautta. Aikakautta jona Platonin kuuluisa tiedon klassinen määritelmä ”tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus” on saanut uuden muodon ”tieto on perusteltu uskomus”. Omien perusteltujen uskomusten ei tarvitse enää korreloida ympäröivän todellisuuden kanssa eli olla ”tosia”. ”Hyväksi” perusteluksi puolestaan riittää oma kokemus, fiilis, viba ja mututuntuma. Riittää että faktat ovat loogisia ja toimivat jokaisen omassa tiedon kuplassa.



Todellisuudesta on vaikea ottaa selvää, sillä se on niin moniulotteinen ja näkökulmia maailman tilasta on lukuisia. Tutkimustuloksia näyttäisi löytyvän omien uskomusten tueksi, vaikka haluaisi uskoa keppihevosten hallitsevan maailmaa. Todellisuus ei ole muuttunut yhtään sen vaikeammaksi, vaan näkökulmien kirjo on internetin aikakaudella levittäytynyt eteemme ja valikoima on runsas kuin ruotsinlaivan päivällisbuffetissa.



Tuloksena on eittämättä infoähky. Yhä useampi turvautuu keräämään lautaselleen hyväksi havaittuja, omia uskomuksia tukevia faktoja, jotka huuhdellaan kurkusta alas laihoin perustein. Tässä post-faktuaalisessa limbossa sotaa käyvät huippuyliopistojen tutkimuksiin pohjautuvat väittämät ja kuulopuheilla hankittu ja mututuntumalla perusteltu tieto.



Jotta välttyisimme tiedon totaaliselta apokalypsiltä, meidän on kerättävä lautasellemme kattavasti tietoa eri lähteistä, sulateltava se rauhassa ja valittava lautasellemme joka kerta jotain uutta. Vain niin voimme saavuttaa edes jonkinasteisen ymmärryksen maailmasta.