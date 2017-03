Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Naistenpäivän somepäivitykset olivat metkaa luettavaa. Kaikki halusivat muistaa naisia heidän suurena päivänään omista lähtökohdistaan.



Suomi ensin -ihmiset onnittelivat naisia siitä, että he ovat syntyneet Suomeen. Täällä teillä on ääni- ja puheoikeus toisin kuin siellä, missä täytyy pitää burkhaa ja palvella miestä.



Tuli mieleen taksikuski, jonka kyydissä olin hiljattain. Hän luennoi vuolaasti aiheesta naisen asemasta Lähi-idässä. Tietopaketti taukosi, kun kaksi kolmekymppistä naista käveli päin punaista lähes tyhjällä tiellä noin 50 metrin päässä taksista. Kuski polkaisi kaasun pohjaan, jotta ehti tööttäämään ja puimaan nyrkkiä kaksikolle. Minulle hän lohkaisi: Siinä ne menivät, naisten oikeudella.



Mutta takaisin naistenpäivän someonnitteluihin. Kristityt onnittelivat ja huomauttivat, että jos naisilla olisi kaikissa suurissa uskonnoissa samat oikeudet kuin miehillä, maailma olisi paljon parempi paikka.



Onnittelutulvasta poikkesi kuvameemi, jossa nuori mies vakuutti naiselle pitävänsä tästä juuri sellaisena kuin hän on. Minun takiani sinun ei tarvitse meikata, pukeutua seksikkäästi tai rakentaa fitnessvartaloa. Tähän nainen vastasi, entäs jos ihan muuten vain haluan.



Kuvaa säestivät naisasianaisoletettujen päivitykset. Onnea siskot! Me voimme olla mitä tahansa: jakkupukumenestyjiä, diskomisuja, fitnessbabyja, eräerkkejä tai rekkakuskeja. Tämän ryhmän onnittelujen perusteella naisella on oikeus ja vapaus olla ihan sellainen kuin haluaa. Siis korostan juuri sellainen kuin haluaa, kunhan ei ole kotiäiti.



Naistenpäivä on ehdottomasti tarpeellinen. Se sai minut tuntemaan suurta iloa ja kiitollisuutta siitä, ettei miestenpäivää ole. Yöllä tosin saatoin nähdä painajaista Jannen-päivästä, jonka aikana jokainen saa onnitteluihin vedoten kertoa, millainen minun pitäisi olla.