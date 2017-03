Kolumnit

Meillä itävantaalaisessa Länsimäessä on yhteinen tarve löytää keinoja, miten me asukkaat voimme ottaa haltuun oman asuinalueemme asioita ja lisätä luottamusta sekä rakentavaa vuoropuhelua virkamiesten ja asukkaiden kesken. Emme halua rakentaa vastakkainasettelua vaan kumppanuutta meitä koskevien asioiden valmistelijoiden kanssa.



Massamuotoisissa asukasilloissa esitetään virkamiesten valmistelemia asioita. Joskus on käynyt niin, että virkamiehen puheenvuoron jälkeen syntyy kiivas muutaman ihmisen sanailu, jossa arvioidaan esittäjän kykyä ymmärtää asukkaiden näkemyksiä. Tällöin syntyy tilanne, joka jättää sivuun monen tilaisuuteen tulleen äänen. Usein asukasillat ovat perinteisen luennoivan opetuksen malliesimerkkejä.



Pohdimme, miten voisimme antaa kaikille asukkaille mahdollisuuden puheenvuoroon, miten tarjoaisimme virkamiehille mahdollisuuden keskustella. Rakenteen rikkominen avasi uudenlaisen mahdollisuuden kansalaisille tulla kuulluksi ja virkamiehille saada tietoa. Me Länsimäessä toteutimme asukasillat siten, että osallistujat jaettiin satunnaisiin ryhmiin, jotka kiersivät toimintapisteissä keskustelemassa virkamiesten esityksistä. Asukkaat ehtivät kiertää jopa neljässä ryhmässä.



Näissä tapaamisissa on mahdollista saada kaikkien asiantuntemus yhteiseen käyttöön. Silloin on tärkeää, että jokainen näkemys otetaan vakavasti. Positiivisessa ilmapiirissä syntyy helpommin avoimen vuoropuhelun tila. Vuoropuhelun ja luottamuksen rakentaminen ei ole helppoa, mutta se on mahdollista! Sitä tulee harjoitella säännöllisin väliajoin. Luottamuksen kasvu näkyy meillä uudessa tekonurmessa, koulun leikkipihassa, tuhannen kukkasipulin kätkemisessä, katutaiteen yhdessä tekemisessä, arjen kohtaamisissa ja juttutuokioissa.



Kirjoittaja on Länsimäen asukasyhdistyksen aktiivi. HS Metrossa julkaistaan torstaisin kolumneja, joissa kirjoittajat kertovat kotikulmistaan pääkaupunkiseudulla.