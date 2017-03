Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Olen aina tuntenut oloni mukavaksi pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä. Junassa lastenvaunujen kanssa kulkeminen ei ole ollut liian hankalaa eikä ruokaostoksien kuljettaminen bussilla liioin. Reittiopas on tehnyt vieraista paikoista tuttuja ja vaihdoista sujuvia.



Reilu vuosi sitten lähibussilinjamme sitten lakkautettiin. Samoin kävi Kutsuplus-älybussille. Jo aiemmin lapsiperheen satunnaisia aikatauluongelmia paikanneita taksimatkoja ei tehnyt mieli enää lisätä. Saman tien sitä pakkaisi pesueen omaan autoon.



Ilmasto-omaatuntoa lepyteltiin ostamalla pieni ja sähköinen. Yksityisauto silti.



Iloisena junassa istujana olin kuvitellut, että autolla liikkuminen olisi kaupungissa vaikeaa. Yllätyin, miten syntisen mukavaksi yksityisautoilu on Helsingissä tehty.



Kätevintä on, että lähes koko keskusta on louhittu ontoksi ja tyhjä tila täytetty parkkipaikoilla. Elokuviin mennessä voi kurvata suoraan Tennispalatsin oven eteen (tai alle). Museoihin ja kauppoihin saa piipahtaa kuivin jaloin.



Kyllähän pysäköinti maksaa, mutta oudompaa olisi, jos ei ydinkeskustassa maksaisi. Meiltä lähiöstä saa kuitenkin körötellä paikalle ihan noin vain ilman tietulleja, mikä tuntuu ihan luksukselta ja myös vähän väärältä. Autoilla nyt pääkaupungissa kuin missä lie syrjäkylillä!



Vaikken käytä autoa tolkuttoman paljon, toivoisin silti pärjääväni kokonaan ilman. Joukkoliikenteen pitää olla suurissa kaupungeissa aina se houkuttelevampi vaihtoehto. Panenkin toivoni äly- ja yhteiskäyttöliikenteen kehitykseen.



Suurimman osan päivää parkissa seisova auto on ehkä helpoin mutta myös hölmöin tapa liikkua.