Kuntavaalien ehdokasasettelu päättyi helmikuun viimeisenä päivänä, ja vaaleihin on nyt aikaa muutama viikko. Puolueiden ehdokkaat vastailevat kuumeisesti vaalikoneiden kysymyksiin ja sorvailevat vaalilupauksiaan suollettavaksi turuilla ja toreilla.



Kunnallisvaalit liittyvät kansalaisen näkökulmasta kaikkein arkisimpaan politiikkaan, jossa päätetään ihmisen elinpiiriin liittyvistä asioista ja palveluista. Koska ehdokkaat ovat aktivoituneet, on äänestäjänkin syytä havahtua miettimään vaaleja.



Näin tavallisena äänestäjänä olen miettinyt vaalilupauksiani ja tiivistänyt ne kolmeen pointtiin. Yksi: Lupaan äänestää. Vanha totuushan on se, että vain äänestämällä voit vaikuttaa. Koska minulle on merkityksellistä se, miten kotikuntani asioita hoidetaan, haluan olla vaikuttamassa siihen.



Kaksi: Valitsen ehdokkaani ennakkoluulottomasti. En takerru sellaisiin seikkoihin, kuten ehdokkaan sukupuoli tai ikä. Sen sijaan puolueella on väliä: on joitain puolueita, joiden ehdokkaita minun on hyvin vaikea äänestää. On kuitenkin joukko puolueita, joiden kesken voin valita. Olennaisia ovat matchit – ihan niin kuin jossain seuranhakupalvelussa. Valitsen siis ehdokkaan, joka on eniten kanssani samaa mieltä.



Kolme: Osallistun ainakin yhteen vaalitilaisuuteen nähdäkseni ehdokkaita ilmielävänä. On aivan eri asia tavata kasvotusten kuin tutkia heidän tietojaan vaalisivustoilta. Parhaimmillaan kohtaaminen voi olla näkökulmia avaava ja voimauttava kokemus. Ja jos en muuten tilaisuudesta hyödy, niin saanpahan kenties ilmaisen kahvin tai ilmapallon lapselleni.



Miksi teen tästä tällaisen numeron? Tunnustan, että olen nukkunut parit kuntavaalit. Äänestämään minut on herättänyt oivallus siitä, että kotikunnassani on tekeillä paljon asioita, jotka koskettavat arkeani. Meillä jokaisella on oma tärkeä tulokulmamme kotikuntamme asioiden hoitoon.