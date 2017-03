Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

30-vuotias Leppävaara-seura on yksi Espoon suurimmista ja aktiivisimmista kaupunginosayhdistyksistä. Toimintamme tavoittaa jäsenmäärään verrattuna moninkertaisen määrän väkeä. Tätä edesauttaa toiminnan laaja-alaisuus ja varsinkin viime aikoina sosiaalisen median ahkera käyttö.



Nykyään puhutaan paljon uuden ns. neljännen sektorin noususta sekä uusista kaupunkiliikkeistä, joiden arvellaan haastavat perinteistä yhdistystoimintaa. Leppävaara-seurassakin on omaksuttu näiden liikkeiden toimintatapoja. Olemme esimerkiksi jo kuuden vuoden ajan järjestäneet kaikille avoimia, maksuttomia puisto- ja torikirpputoreja, jotka ovat olleet todella suosittuja.



Olemme myös toteuttaneet taideprojekteja. Järjestimme muutama vuosi sitten yhdessä koululaisten kanssa upean ”Lippumeri 2013-15” -projektin Alberganespalla. Viimevuotisella ”Siisti Lepuski” -tempauksella puolestaan tuunasimme 16 ikävästi kolhiutunutta roska-astiaa Leppävaaranraitilla. Roskikset saivat kokonaan uuden ilmeen niihin kiinnitetyistä historiavalokuvista.



Historia on nopeasti muuttuvassa Leppävaarassa kiinnostanut asukkaita. Seurassa toimii aktiivinen kansalaismuistipiiri, joka kokoaa talteen alueemme rikasta historiaa. Toimintamme tällä saralla sai hiljattain myös tunnustusta: Valtatien varrelta -kirja valittiin vuoden 2016 kotiseututeokseksi.



Kovinta ydintä monissa yhdistyksissä on kaupunkikehittämisen seuraaminen ja siihen vaikuttaminen. Tähän on meilläkin jatkuvasti isot paineet. Haasteena on kuitenkin löytää uusia osallistumisen ja vaikuttamisen tapoja. Asukkaiden vuoropuhelun kaupungin kanssa soisi yhä enemmän toimivan niin, että tieto kulkisi luontevasti molempiin suuntiin. Yksi askel olisi saada virkamiehet mukaan sosiaaliseen mediaan keskustelemaan asukkaiden kanssa.



Kirjoittaja on Leppävaara-seuran puheenjohtaja.