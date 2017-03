Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Hyvä ystäväni ei lämpene koirille, ei ollenkaan. Kun ihmettelen asiaa, hän kertoo pitävänsä enemmän vauvoista.



Hassu rinnastus. Eiväthän vauvat ja koirat sulje toisiaan pois. Vaikka puhelimessani onkin enemmän kuvia koirastani kuin tyttäristäni, ja vaikka perustin koiralleni oman Instagram-tilin ja kutsun toisinaan tyttäriäni vahingossa koirani nimellä, rakastan kyllä ihmislapsia.



Ystäväni ei selvästikään ymmärrä, että sille on syynsä, että ihmiset ja koirat ovat eläneet jo 17 000 vuotta symbioosissa.



Jos sinulla on koira, joku on aina innostunut, kun tulet kotiin. Koiran mielestä olet aina kiinnostava tyyppi. Koira on se hölmö, joka palvoo sinua täysin kritiikittömästi – myös huonoina päivinäsi. Koira lohduttaa ja tarjoaa haliterapiaa, eikä se yleensä kritisoi, tuomitse eikä nalkuta. Ja komiikkaa on tarjolla joka päivä.



Koiran kanssa et koskaan syö yksin. Se myös ylläpitää terveyttäsi ja reisiesi lihaskuntoa. Joskus se jopa suojelee sinua. Koira opettaa perheen lapsille elämän kiertokulkua lisääntymisestä kuolemaan ja rakentaa samalla heihin tervettä bakteerikantaa. Koira myös valmentaa vanhemmuuteen ja vaipparalliin: villalankamatosta ripulikakkoja hangatessa teininkin yökkäyskynnys nousee.



Koira laajentaa tuttavapii­riäsi – ilman koiraani tuntisin lähikorttelistani vain naapurikauppiaan ja kantakuppilani pitäjän. Nyt tervehdin joka neljättä vastaantulijaa.



Koirat ovat söpöjä.



Ja lopuksi: se, että sekoitan tyttärieni ja koirani nimet, niin pitääkin käydä. Tuoreessa amerikkalaistutkimuksessa havaittiin, että aivot luokittelevat nimiä eri muistilokeroihin, ja samassa lokerossa olevat nimet usein sekoittuvat. Läheisillä on oma lokeronsa ja sinne tutkijoiden mukaan sijoitamme myös koiramme nimen. Sen sijaan kissat ja hamsterit, ne päätyvät omaan lokeroonsa.