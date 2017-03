Kolumnit

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Viikonloppuna oli jälleen hyvä mahdollisuus törmätä sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa vuolaisiin perusteluihin sille, miksi Euroopan unioni on kansalaisilleen hyvä asia.



Tiedättehän: vapaa liikkuvuus hyödyttää kaikkia opiskelijoista eläkepäivikseen Espanjaan muuttaviin, maailman suurimpiin lukeutuvan talousalueen yhtenäinen ääni suitsii lapsityövoiman käyttöä kehitysmaissa ja rauhanprojektina yhteistyö on tuonut sotaisaan maanosaan ennennäkemätöntä vakautta. Myös EU:n komissio intoutui julkaisemaan listan ”60 hyvää syytä unionin puolesta”.



Suomalaiset ovat perinteisesti EU-myönteistä kansaa. Yhteistyöstä kumpuavan hyvän rinnalle nousseet yhteiset ongelmat – viimeisimmistä kriiseistä pakolaiskriisi – eivät kuitenkaan kaikille kelpaa, ja soraääniä ylikansallisen härvelin mielekkyydestä on virinnyt täälläkin. Paikoin aiheesta.



Samalla globalisaation ikävämmistä puolista, kuten työpaikkojen katoamisesta, syytetään usein unionia. Erimielisten kesken keskustelu lavenee paikoin katsomukselliseksi väännöksi, jossa lyödään isoilla sanoilla, kuten itsenäisyys ja liittovaltio. Tähän sanailuun kasvottoman komission on hankala vaikuttaa järkiperusteilla.



Lauantaina vietettiin ”EU:n 60-vuotissyntymäpäivää”. Virallisesti EU luotiin kuitenkin vasta vuonna 1992. Suomi liittyi siihen vuonna 1995, ja lähes puolet nykyisistä EU-maista vasta viime vuosikymmenellä.



Nykyinen laajentunut Euroopan unioni on projektina nuori ja eittämättä keskeneräinen. Globalisaation rattaat pyörisivät kuitenkin ilman EU:takin, ja menoa mutkistavat Kiinan nousu, Venäjän uho ja Yhdysvaltain päätään nostava protektionismi. Kun maailmalla tapahtuu kummia, yhteistyö on valtti. Sen yksityiskohdista on kuitenkin tervettä keskustella kriittisesti jatkossakin, jotta unionin oikeutus kansalaistensa silmissä säilyy vastakin.