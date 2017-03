Kolumnit

Vallilan kaltaiset alueet Helsingin kantakaupungissa ovat muuttuneet vetovoimaisiksi yritysten näkökulmasta. Vallilassa on pieniä nyrkkipajoja, mutta alue houkuttelee myös suuria yrityksiä. OP rakennutti itselleen huikean pääkonttorin Teollisuuskadulle.



Vielä viisitoista vuotta sitten Pitäjänmäki veti yrityksiä puoleensa. 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa rakennettiin kauas keskustasta alueita, joiden rakennuskannasta suurin osa oli toimistoja. Enää ne alueet eivät kiinnosta yrityksiä samalla tavalla.



Työn luonne on muuttunut. Uusi teknologia on johtanut uudenlaisiin tilatarpeisiin. Yritykset suosivat avokonttoreita ja työtiloja, jotka ovat helposti muunneltavissa. Useat yritykset tulevat toimeen entistä pienemmällä tilalla, ja sitä löytyy kantakaupungista. Ei tarvita valtavia toimistopalatseja kehäteiden varsilta. Keskustan lähettyvillä yritysten asiakkaat ja palvelut ovat lähellä, joten kantakaupunki tullee kokemaan yhä voimakkaamman toimistoelämän renessanssin.



Pitäjänmäen kaltaisilla toimistoaluilla alkaa olla paljon tyhjää tilaa. Ne ovat kaukana ja tilat vastaavat huonosti nykyisten yritysten tarpeita. Vanhat toimistotilat koostuvat yhden hengen huoneista, jotka nekin ovat nykyisellä mittarilla melko isoja yhdelle hengelle.



Tyhjä tila on ongelma. Ennen kuin kaavaa saadaan muutettua, rakennukset voisi ottaa väliaikaisesti johonkin muuhun käyttöön: taiteilijoille, freelancereille, jopa väliaikaisiksi asunnoiksi. Mutta Suomesta puuttuu taho, joka välittäisi tyhjiä tiloja väliaikaiseen käyttöön. Ympäristöministeriö julkaisi pari vuotta sitten Tyhjät tilat -raportin, jossa todetaan, että tällaisen välittäjätahon tarve on ilmeinen. Markkinarakoa löytyy.